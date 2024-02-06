Россиянина оштрафовали на 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

Мужчина изготовил более 43 тысяч контрафактных экземпляров книг

06 февраля 2024, 15:21, ИА Амител

Гарри Поттер / Фото: кадр из фильма

В Курганской области приговорили к двум годам условно и оштрафовали жителя, который три года самостоятельно изготавливал книги, сообщает региональная прокуратура.

45-летний мужчина с 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года изготовил более 43 тысяч контрафактных экземпляров книг.

"Разрешения от правообладателя авторских прав на издание и использование данных произведений не имелось. В результате правообладателю причинен ущерб в размере более 22 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно, также удовлетворил гражданский иск на сумму более 22 млн рублей.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.