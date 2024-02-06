Россиянина оштрафовали на 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере
Мужчина изготовил более 43 тысяч контрафактных экземпляров книг
06 февраля 2024, 15:21, ИА Амител
В Курганской области приговорили к двум годам условно и оштрафовали жителя, который три года самостоятельно изготавливал книги, сообщает региональная прокуратура.
45-летний мужчина с 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года изготовил более 43 тысяч контрафактных экземпляров книг.
"Разрешения от правообладателя авторских прав на издание и использование данных произведений не имелось. В результате правообладателю причинен ущерб в размере более 22 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно, также удовлетворил гражданский иск на сумму более 22 млн рублей.
Как уточняет РИА Новости, речь идет о книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.
15:41:15 06-02-2024
Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно, также удовлетворил гражданский иск на сумму более 22 млн рублей. ---- И передать штраф писательнице которая до жути не навидит нашу страну и народ. Почитайте её высказывания об этом. Хорошая работа, печеньку заработали((
16:21:36 06-02-2024
Не смешивайте власть, страну и народ. Если она как-то и высказывалась, то только о режиме и тех, кто его поддерживает
06:56:06 07-02-2024
Не ей, если не ошибаюсь то Росмену
01:19:35 09-02-2024
Гость (15:41:15 06-02-2024) Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы усло... Не путай страну и народ сам знаешь с чем.
16:23:45 06-02-2024
Они так заиграются, что и ордера гаагского трибунала начнут исполнять
16:23:50 06-02-2024
Кто автор гражданского иска?
16:40:28 06-02-2024
Один? почти 3 книги в день без перерыва три года.. силен! Прошу понять и отпустить))
19:56:24 06-02-2024
Гость (16:40:28 06-02-2024) Один? почти 3 книги в день без перерыва три года.. силен! Пр... Как-то неважно Вы считаете: 13.12.18-13.12.20 =730 дней. Плюс с 13.12.20 до 08.04 21 ещё примерно 110 дней. 43000: 840 = 51,19 книги в среднем за день. Умница! Но вот книги он, как утверждается в заголовке, не подделывал, а просто изготовлял контрафактные экземпляры. С моей точки зрения прекрасный поступок, приобщал людей и детей к чтению, а ещё, должно быть, и дешевле продавал.
22:09:24 06-02-2024
Гость (19:56:24 06-02-2024) Как-то неважно Вы считаете: 13.12.18-13.12.20 =730 дней. Плю... и в переводе Росмэн, а не Спивак!
16:55:09 06-02-2024
Они (враги наши) над нами просто смеются, как над пауками которые в банке друг друга "мучают".
18:03:09 06-02-2024
Мужик молодец. А эти шакалы может еще и фильмы пиратские запретят смотреть?
19:20:24 06-02-2024
В результате правообладателю причинен ущерб в размере более 22 млн рублей", – рассказали в ведомстве. ---- а бабос правообладателю пойдёт?
19:49:14 06-02-2024
Так Роулинг рублями 22 миллиона выплатят?
21:36:24 08-02-2024
Гость (19:49:14 06-02-2024) Так Роулинг рублями 22 миллиона выплатят?... Не Роулинг а русским издательствам у которых есть права на печать .Ну они что хотели со своими дурацкими Думбульдурами и другими дурацкими именами.Вот люди и покупали нормальный перевод за нормальные деньги .
22:13:38 06-02-2024
Это же импортозамещение! Премию ему надо!
18:22:14 07-02-2024
Моя знакомая судилась за свои авторские права, еле выиграла, причем немного, да и те в итоге отобрали..В нашей стране именно так.
21:49:08 08-02-2024
Гость (19:49:14 06-02-2024) Так Роулинг рублями 22 миллиона выплатят?... Не Роулинг а русским издательствам у которых есть права на печать .Ну они что хотели со своими дурацкими Думбульдурами и другими дурацкими именами.Вот люди и покупали нормальный перевод за нормальные деньги .
04:25:26 10-02-2024
А что еще лставалось делать, если росмэн больше не выпускает книги ГП, а читать дебильный перевод махаон невозможно?!
07:50:59 12-02-2024
Гость (18:03:09 06-02-2024) Мужик молодец. А эти шакалы может еще и фильмы пиратские зап... Не каркай!