Франк подарит книги о Гарри Поттере 16-летней девочке на Новый год

Новогодняя акция стартовала в Алтайском крае 18 декабря

20 декабря 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: кадр из фильма

Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и подарит шестнадцатилетней жительнице города серию книг о Гарри Поттере, сообщает мэрия.

"Шарик с ее именем снял с "Елки желаний" глава города", – говорится в сообщении.

Фото: barnaul.org

Напомним, акция стартовала в Алтайском крае 18 декабря. Губернатор Виктор Томенко исполнит желание семилетнего мальчика и подарит ему модель "Жигулей".