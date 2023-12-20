Франк подарит книги о Гарри Поттере 16-летней девочке на Новый год
Новогодняя акция стартовала в Алтайском крае 18 декабря
20 декабря 2023, 10:40, ИА Амител
Фото: кадр из фильма
Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и подарит шестнадцатилетней жительнице города серию книг о Гарри Поттере, сообщает мэрия.
"Шарик с ее именем снял с "Елки желаний" глава города", – говорится в сообщении.
Фото: barnaul.org
Напомним, акция стартовала в Алтайском крае 18 декабря. Губернатор Виктор Томенко исполнит желание семилетнего мальчика и подарит ему модель "Жигулей".
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10:46:25 20-12-2023
Вы цены на книги видели? Я бы тоже помечтала…
10:46:44 20-12-2023
книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-летней?🙄
11:15:06 20-12-2023
Гость (10:46:44 20-12-2023) книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-... А почему бы 16-летней девочке Поттера не почитать? Или по вашему ей кама сутру заказать надо было?
11:23:57 20-12-2023
Гость (10:46:44 20-12-2023) книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-... 26-летние девочки тоже не откажутся от книг о Гарри Поттере.
11:24:44 20-12-2023
Гость (10:46:44 20-12-2023) книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-... С языка снял)Это что у нас за поколение деградантов растет,если в 16 лет у неё желание о книге Г.Поттера?!
12:44:58 20-12-2023
Гость (11:24:44 20-12-2023) С языка снял)Это что у нас за поколение деградантов растет,е... Книга настолько интересна, что ее с удовольствием читают не только дети, но и взрослые кому за 40-50. Я бы даже сказал, что читать ее в 10-14 лет еще рано, она только на первый взгляд кажется простой. Причина популярности книги, не в волшебстве для маленьких читателей, а в ее важном и актуальном на нашем веку, посыле: нацизм, шовинизм, насилие - это зло. Главный антагонист был списан с А.Гитлера и его идеи ничем не отличаются от фашизма. Магия - сила. Маглы (простые люди, не волшебники) - это скот, можно убивать, пытать, и лучше всего истребить, как вид. Главный герой, мальчик Гарри, который не смотря на юный возраст, демонстрирует отвагу, на которую не способны большинство взрослых. В книге основными ценностями являются доброта, настоящая дружба, верность и любовь. Теперь вопрос, что именно "деградансткого" вы нашли в этом произведении и почему решили, что люди, читающие эту книгу "деграданты"?
12:59:01 20-12-2023
Гость (11:24:44 20-12-2023) С языка снял)Это что у нас за поколение деградантов растет,е... в 16 лет верят в магию только дегенераты
14:08:59 20-12-2023
Гость (12:59:01 20-12-2023) в 16 лет верят в магию только дегенераты... Верить 1му каналу - вот где все дегенераты) А читать книгу и верить в магию - как бы совсем разные вещи. Вы когда кино смотрите, тоже воспринимаете все за правду?
15:13:00 20-12-2023
Гость (14:08:59 20-12-2023) Верить 1му каналу - вот где все дегенераты) А читать книгу и... Зачем читать книгу с заведомыми бреднями? Автор которой даже не утруждает себя, чтобы свои фантазии минимально подогнать под реальность? Да, я не смотрю фильмы про супергероев. В этом вообще беда цивилизации современной, что люди читают книги, смотрят фильмы, какие-то представления у них формируются, а потом они сталкиваются с жизнью, где вообще все не так. И у этих людей проблемы потом, у многих на всю жизнь.
17:01:25 20-12-2023
Гость (15:13:00 20-12-2023) Зачем читать книгу с заведомыми бреднями? Автор которой даже... Вы слишком обобщили конечно. Безусловно есть те, кто воспринимает фантастику и героев буквально и начинает верить в свою уникальность и ждать чего-то. Но достаточно много людей к фильмам Марвел относится так, как положено - чисто к развлечению.
23:32:02 20-12-2023
Гость (15:13:00 20-12-2023) Зачем читать книгу с заведомыми бреднями? Автор которой даже... Есть литература художественная, которая призвана доносить какую то мысль посредством выдуманной истории в различных жанрах, также есть документальная проза, построенная исключительно на реальных событиях. Это разные виды произведений. И оба имеют право на существование и несут пользу. Попытка переложить вину неадекватного восприятие жанра на книгу, а не на читателя, не рациональна. Мало кто, прочитав в детстве Колобка, начал с хлебом гулять и разговаривать
20:37:47 20-12-2023
Гость (14:08:59 20-12-2023) Верить 1му каналу - вот где все дегенераты) А читать книгу и... я смотрю первый 30лет, еще не деградировал, главное чтобы америка атомы нам не пускала и заразу тоже
11:33:32 20-12-2023
Гость (10:46:44 20-12-2023) книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-... она заявку на подарок писала 10 лет назад, только сейчас сняли
12:06:09 20-12-2023
Гость (11:33:32 20-12-2023) она заявку на подарок писала 10 лет назад, только сейчас сня... Так тогда ей 26 лет
12:03:13 20-12-2023
Гость (10:46:44 20-12-2023) книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-... мне 35, я бы тоже не отказалась
15:16:50 20-12-2023
Гость (10:46:44 20-12-2023) книги о Гарри Поттере 16-летней девочке----- может все же 6-... Я бабушка 60+, не отказалась бы как минимум, и была бы счастлива как максимум -получить такой подарок!
11:25:51 20-12-2023
Делай добро и пиарься))
11:48:12 20-12-2023
А почему бы 16-летней девочке Поттера не почитать?----- ей через 2 года уже рожать, рожать и еще раз рожать надо, а не книжки сидеть читать))
11:52:22 20-12-2023
Гость (11:48:12 20-12-2023) А почему бы 16-летней девочке Поттера не почитать?----- ей ч... Так одно другому не мешает)
11:48:28 20-12-2023
1 февраля из российских онлайн-кинотеатров удалили все части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». Теперь эти картины нельзя посмотреть в России легально.
11:52:24 20-12-2023
она заявку на подарок писала 10 лет назад----- ну тогда принимается😃
12:13:50 20-12-2023
мне 35, я бы тоже не отказалась----- а деда мороза со снегурочкой на новый год себе заказываете?🤣
12:38:20 20-12-2023
Гость (12:13:50 20-12-2023) мне 35, я бы тоже не отказалась----- а деда мороза со снегур... А Вы, простите, Дед мороз или Снегурка? Если Снегурка, то приходите, без Деда)))
14:01:35 20-12-2023
Гость (12:13:50 20-12-2023) мне 35, я бы тоже не отказалась----- а деда мороза со снегур... Ага, в кожаных стрингшах и с наручниками :)
12:32:34 20-12-2023
Читаю комментарии и такое чувство, что многим хочется лишь бы что-то написать, отметиться, оставить свое никому не нужное и бесполезное мнение. Придти нагадить и идти дальше. "Это что у нас за поколение деградантов растет,если в 16 лет у неё желание о книге Г.Поттера?!" - чужие желания - не ваша забота. Кто-то может захотеть почитать эти книги и в 40 лет. Это не показатель интеллекта. И даже Гарри Поттер будет полезней, чем вечером дома, попивая пивас, сидеть и листать каналы тв, при этом одним глазом залипая в рилсах в инстаграм, чтобы забить себе голову попкорном для мозгов, полностью отучая их работать. "ей через 2 года уже рожать, рожать и еще раз рожать надо..." - рожать ей или нет и через сколько лет вас не должно волновать. Перед рождением ребенка надо решить, готов ли ты, и есть ли у тебя что ему передать, а не тупо рожать, потому что возраст подходящий, мат. капитал или отсутсвует половая грамотность...
12:51:02 20-12-2023
Гость (12:32:34 20-12-2023) Читаю комментарии и такое чувство, что многим хочется лишь б... Гость, сколько людей, столько мнений не похожих на общий трендом. Кто это сказал? Это сказал Змей подколодный, когда совратил нашу прабабку - будешь, как Бог, со своим мнением.
12:51:14 20-12-2023
Гость (12:32:34 20-12-2023) Читаю комментарии и такое чувство, что многим хочется лишь б... что можно ожидать от уровня: она хочет книги в подарок, значит она читает, вывод - она деградант.))) Нет чтоб как все "не деграданты" в телефоне залипать и сношаться, или младшеклассниц лупить за гаражами. Логика вышла покурить и не вернулась
20:35:41 20-12-2023
Иван (12:51:14 20-12-2023) что можно ожидать от уровня: она хочет книги в подарок, знач... девочки деградируют, мне вот 45 я подписана на Олечку Бузову, люблю наблюдать за ее жизнью, переживаю за нее, свободное время занято и посвящено ей, не до книжек, обидно, что молодежь идет и читает не то, не живет жизнью правильных людей-кумиров
20:53:46 20-12-2023
Гость (20:35:41 20-12-2023) девочки деградируют, мне вот 45 я подписана на Олечку Бузову... а в реальности тебе 65 и ты хромающий на обе ноги мужик .
20:59:22 20-12-2023
Гость (20:53:46 20-12-2023) а в реальности тебе 65 и ты хромающий на обе ноги мужик .... ты злишься, потому что завидуешь мне, когда нет личной жизни...
21:07:07 20-12-2023
Гость (20:59:22 20-12-2023) ты злишься, потому что завидуешь мне, когда нет личной жизни... клоуно, или тебя правильней называть леди-бой, ты спалилось в 20:37 "я смотрю первый 30лет, еще не деградировал". и пораньше тоже пургу несло. кружочек слева от своей писанины видишь? вот так ты и залетело. ну и завидовать чему? что ты себя то бабой называешь, то мужиком? нее. у меня к трансвеститам только презрение, но никак не зависть.
21:20:03 20-12-2023
Гость (21:07:07 20-12-2023) клоуно, или тебя правильней называть леди-бой, ты спалилось ... сколько злости и неудовлетворенности, может быть я и оно( в твоих влажных мечтах) но у меня нет агрессии, когда сущность лузер по жизни, то свой яд неустроенности изрыгает на окружающих, выжигая себя изнутри, береги себя убогое!!!
21:38:41 20-12-2023
Гость (21:20:03 20-12-2023) сколько злости и неудовлетворенности, может быть я и оно( в ... ты когда со своей половой принадлежностью определишься, то напиши тут "мол так и так я мужик/баба". чтобы я либо ответил тебе как герой Л. Куравлева в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" "ой дурааак", либо проигнорировал. если не сможешь понять от кого в тебе больше, то лучше не пиши, а то еще глубже себя закопаешь. ну и ты в очередной раз не угадало. у меня нет к тебе агрессии (я на убогих не злюсь никогда), только брезгливость.
12:41:13 20-12-2023
Дурной дух сверху заразителен, до последнего деревенского старосты.
13:58:05 20-12-2023
Если Снегурка, то дному приходите, без Деда)))---- Гарри Поттера мне вслух почитаете?😀
17:11:59 20-12-2023
Гость (13:58:05 20-12-2023) Если Снегурка, то дному приходите, без Деда)))---- Гарри Пот... Договоримся)
14:11:31 20-12-2023
она хочет книги в подарок--- да недалеко в своем желании читать Поттера она ушла в свои 16🙄) от тех, кто в телефонах залипает)))
14:14:58 20-12-2023
бы что-то написать, отметиться, оставить свое никому не нужное и бесполезное мнение.---- ну вот и задумайтесь об этом!😀 вот по комменту видно, что вы из нытиков! Про мост здесь ныли, признавайтесь?😁
14:59:36 20-12-2023
Гость (14:14:58 20-12-2023) бы что-то написать, отметиться, оставить свое никому не нужн... Точно нет, до моста мне вообще не было дела) поныть не любитель. Но достаточно сильно раздражают люди, которые желают в каждую щель воткнуть свое слово и мнение, чтобы показаться значимыми, возможно. А может какие другие цели преследуют. А по факту реакции две: пофиг - иди мимо, задело - хочется оставить комментарий. Вас видимо задело, что девочка хочет почитать книгу. Но лучше вместо того, чтобы остроумничать в комментарии, сядьте и задайте себе вопрос, почему вас это задело. И да, я тоже постоянно задаю себе вопрос, почему меня задевают такие невоспитанные люди, как-будто из леса только вчера вышли и принесли с собой свое "важное" мнение)) Обычные тролли, но как же бесят. Возможно я просто слишком категоричен в своих моральных ориентирах))
15:13:30 20-12-2023
Воспитали поколение инфантилов и радуются этому! Девочка может быть с особенностями какими-то?
15:24:15 20-12-2023
Гость (15:13:30 20-12-2023) Воспитали поколение инфантилов и радуются этому! Девочка мож... Из числа тех, кто "Не читал, но осуждаю!" Кто дал себе труд прочитать ВСЮ сагу, рассуждает по-другому.
15:40:32 20-12-2023
Светлана (15:24:15 20-12-2023) Из числа тех, кто "Не читал, но осуждаю!" Кто дал себе труд... А ты из числа тех, кто сразу на всех ярлык вешает? Ты откуда знаешь, читал я эту "ссагу" или нет? Милочка, читал, представь себе. И могу сказать, что ЭТО для детей! Девицам в 16 лет уже другие книжки нужно читать!
16:56:54 20-12-2023
Гость (15:40:32 20-12-2023) А ты из числа тех, кто сразу на всех ярлык вешает? Ты откуд... И могу сказать, что ЭТО для детей! Девицам в 16 лет уже другие книжки нужно читать! А это не ярлык? Подойдите уже к зеркалу, может что увидите.
16:21:58 20-12-2023
Мне вообще не понравилась. Фигня какая-то. Нечего искать какие-то исторические параллели - их там нет и не предполагались. (Читалось по необходимости, чтобы иметь представление, ещё в то время, когда выходили книги).
16:39:46 20-12-2023
Почему Гамершмидт? потому что Франк.
16:49:37 20-12-2023
огромное спасибо за подарок!!! восхищены и счастливы!!! забота о россиянах, главный приоритет власти, книгу не читали, но обязательно купим ее, как только бабушка пенсию получит, будем читать ее всей семьей, учиться уму-разуму, тем более в это сложное время, когда кругом недружественные страны и с ихней враждебной нам идеологией, с западными фальшивыми стандартами
18:59:30 20-12-2023
Барнаульцы перегрызть друг друга готовы из-за факта, который даже внимания-то не заслуживает. И эти люди считают себя нормальными? Еще и голосовать ходят. Рождество скоро встречать будут!
20:22:06 20-12-2023
Гость (18:59:30 20-12-2023) Барнаульцы перегрызть друг друга готовы из-за факта, который... конечно пойдем голосовать всей семьей за гаранта, это в америках президенты меняются, как перчатки, а у нас стабильно один и тот же, кто если не он? а к Рождеству подготовились еще в ноябре, скоро месяц праздников, мы счастливы и радостны!!!
23:31:10 20-12-2023
Лучше бы подарил "Как закалялась сталь" или "Молодая гвардия". А зарубежные бредни все равно скоро выйдут из моды.