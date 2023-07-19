Россиянина, похитившего 6-летнюю девочку, задержали

Как оказалось, его нашли вместе с ребенком. Сейчас правоохранители выясняют мотивы

19 июля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Шахтах Ростовской области полиция нашла шестилетнюю девочку вместе с похитителем, пишет "МВД Медиа".

Ранее сообщалось, что 18 июля малышку похитил неизвестный мужчина. Развернулись поиски и вскоре ребенка нашли.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, заявление о пропаже ребенка поступило в полицию от родственницы несовершеннолетней. По ее словам, они гуляли во дворе и женщина ненадолго отвлеклась. Оказалось, что девочка ушла в неизвестном направлении с незнакомцем.

Полиция провела поисковые мероприятия, опросила родственников и очевидцев, изучила записи камер видеонаблюдения. Личность злоумышленника оперативно установили. Полиция нашла и девочку, и похитителя у него дома. Последнего доставили в отдел для разбирательства. Сейчас стражи порядка выясняют его мотивы.