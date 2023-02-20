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Россиянину грозит тюрьма за имитацию стрельбы по мемориальной доске

Поводом к возбуждению уголовного дела стала видеозапись произошедшего

20 февраля 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Приморском крае будут судить мужчину, который имитировал расстрел мемориальной доски на стене дома из гранатомёта, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в Артёме в октябре 2022 года. Поводом к возбуждению уголовного дела стала видеозапись произошедшего.

На видео мужчина направляет предмет на доску и заявляет, что сейчас её разнесёт.

"Нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, имитируя расстрел из пускового устройства гранатомёта мемориальной доски на фасаде дома, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса", – рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за "хулиганство, совершённое по мотивам политической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Комментарии 5

  • А за наличие гранатомета ничего не будет? Т.е. если бы не выпендривался - то ничего, ходи, пожалуйста сгранатометом?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "хулиганство, совершённое по мотивам политической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия"... Где вы увидели гранатомет?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Про гранатомет требует объяснения. Официального хождения гранатометов нет, может за него тоже кто-то на семь лет присесть должен
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гранатомет в руки и на передовую, только под прицелом, чтобы правильно гранатомет направлял
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Маразм крепчал!
    21 февраля, Гость   Ответить
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