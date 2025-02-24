НОВОСТИПроисшествия

Россиянка, бросившая новорожденную дочь в туалете аэропорта, получила 15 лет тюрьмы

Турецкие юристы требовали для девушки "максимального наказания"

24 февраля 2025, 18:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Суд в Турции приговорил к 15 годам тюремного заключения россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", – заключил судья.

18-летнюю девушку задержали в октябре 2024 года. Вместе с ней была ее мать Елена, которую также задержали, однако позже суд оправдал ее. Мать с дочерью пытались вылететь в Россию.

На заседании 19 февраля прокурор настаивал на уголовном наказании для Екатерины, юристы Министерства по делам семьи Турции требовали для нее "максимального наказания", утверждая, что она сознательно зашла в туалет для инвалидов, чтобы оставить там ребенка.

Мать говорила журналистам, что они с дочерью "не знали о беременности" и хотят вернуться в РФ с оставленным ранее в аэропорту ребенком, которую Бурнашкина назвала Николь. Она утверждает, что никакого злого умысла не было ни у нее, ни у дочери.

Ребенка пока не передали российской стороне. Дипломаты работают над ее возвращением, однако необходимые юридические процедуры еще не завершены. По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, девочка находится в местном приюте под наблюдением турецких служб, представители консульства оказывают ей необходимую помощь.

Происшествия суд дети

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:43:14 24-02-2025

Справедливо, когда есть независимая судебная власть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:41 24-02-2025

Господи, ну не нужен тебе ребёнок - ну отдай ты его в детдом! Зачем, убийством-то заниматься?

Нет, то в туалете оставят, то в мусорный бак выкинут, то закопают, то ещё какое зверство сделают. Кому лучше-то? Ну и сиди 15 лет. А надо было на пожизненное посадить конечно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Макс

20:29:31 24-02-2025

ну зачем вы рожаете если ребенок не нужен ну есть же презервативы в конце то концов.
сама еще ребенок в 18 лет с мозгами школьницы в 17 залетела в 18 родила и не желанного.
и вместо того чтобы оставить в роддоме написав отказную решила утопить в туалете.

и как можно не знать о беременности если живот видно, она что жирная корова в 18 лет?

пусть посидит подумает

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:42 25-02-2025

Макс (20:29:31 24-02-2025) ну зачем вы рожаете если ребенок не нужен ну есть же презерв... И мать её не знала!!!! И нечего в туалете не видела!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:40:13 25-02-2025

как таких идиоток носит Земля, это какие то тупые самки, их даже женщинами называть стрёмно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

09:04:48 25-02-2025

Ну какая же она девушка, женщина же, родила ведь! И тупая женщина !

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:49 25-02-2025

Не знала о беременности... ага

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:29 25-02-2025

таких на зоне не жалуют, удавят

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1111

11:39:05 25-02-2025

ага не знали они о беременности,что дурами то прикидываться или дочурка такая жирная,что под слоем жира ребенка не почувствовала?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров