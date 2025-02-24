Россиянка, бросившая новорожденную дочь в туалете аэропорта, получила 15 лет тюрьмы
Турецкие юристы требовали для девушки "максимального наказания"
24 февраля 2025, 18:30, ИА Амител
Суд в Турции приговорил к 15 годам тюремного заключения россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщает РИА Новости.
"Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", – заключил судья.
18-летнюю девушку задержали в октябре 2024 года. Вместе с ней была ее мать Елена, которую также задержали, однако позже суд оправдал ее. Мать с дочерью пытались вылететь в Россию.
На заседании 19 февраля прокурор настаивал на уголовном наказании для Екатерины, юристы Министерства по делам семьи Турции требовали для нее "максимального наказания", утверждая, что она сознательно зашла в туалет для инвалидов, чтобы оставить там ребенка.
Мать говорила журналистам, что они с дочерью "не знали о беременности" и хотят вернуться в РФ с оставленным ранее в аэропорту ребенком, которую Бурнашкина назвала Николь. Она утверждает, что никакого злого умысла не было ни у нее, ни у дочери.
Ребенка пока не передали российской стороне. Дипломаты работают над ее возвращением, однако необходимые юридические процедуры еще не завершены. По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, девочка находится в местном приюте под наблюдением турецких служб, представители консульства оказывают ей необходимую помощь.
18:43:14 24-02-2025
Справедливо, когда есть независимая судебная власть
19:11:41 24-02-2025
Господи, ну не нужен тебе ребёнок - ну отдай ты его в детдом! Зачем, убийством-то заниматься?
Нет, то в туалете оставят, то в мусорный бак выкинут, то закопают, то ещё какое зверство сделают. Кому лучше-то? Ну и сиди 15 лет. А надо было на пожизненное посадить конечно.
20:29:31 24-02-2025
ну зачем вы рожаете если ребенок не нужен ну есть же презервативы в конце то концов.
сама еще ребенок в 18 лет с мозгами школьницы в 17 залетела в 18 родила и не желанного.
и вместо того чтобы оставить в роддоме написав отказную решила утопить в туалете.
и как можно не знать о беременности если живот видно, она что жирная корова в 18 лет?
пусть посидит подумает
10:47:42 25-02-2025
Макс (20:29:31 24-02-2025) ну зачем вы рожаете если ребенок не нужен ну есть же презерв... И мать её не знала!!!! И нечего в туалете не видела!
01:40:13 25-02-2025
как таких идиоток носит Земля, это какие то тупые самки, их даже женщинами называть стрёмно
09:04:48 25-02-2025
Ну какая же она девушка, женщина же, родила ведь! И тупая женщина !
09:12:49 25-02-2025
Не знала о беременности... ага
10:36:29 25-02-2025
таких на зоне не жалуют, удавят
11:39:05 25-02-2025
ага не знали они о беременности,что дурами то прикидываться или дочурка такая жирная,что под слоем жира ребенка не почувствовала?