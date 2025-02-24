Россиянка, бросившая новорожденную дочь в туалете аэропорта, получила 15 лет тюрьмы

Турецкие юристы требовали для девушки "максимального наказания"

24 февраля 2025, 18:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Суд в Турции приговорил к 15 годам тюремного заключения россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника", – заключил судья.

18-летнюю девушку задержали в октябре 2024 года. Вместе с ней была ее мать Елена, которую также задержали, однако позже суд оправдал ее. Мать с дочерью пытались вылететь в Россию.

На заседании 19 февраля прокурор настаивал на уголовном наказании для Екатерины, юристы Министерства по делам семьи Турции требовали для нее "максимального наказания", утверждая, что она сознательно зашла в туалет для инвалидов, чтобы оставить там ребенка.

Мать говорила журналистам, что они с дочерью "не знали о беременности" и хотят вернуться в РФ с оставленным ранее в аэропорту ребенком, которую Бурнашкина назвала Николь. Она утверждает, что никакого злого умысла не было ни у нее, ни у дочери.

Ребенка пока не передали российской стороне. Дипломаты работают над ее возвращением, однако необходимые юридические процедуры еще не завершены. По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, девочка находится в местном приюте под наблюдением турецких служб, представители консульства оказывают ей необходимую помощь.