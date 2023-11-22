НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка положила младенца к спящему мужу, а он не знал и нечаянно задушил дочку

Ночью женщина увидела, что рука супруга находится на шее одномесячного ребенка

22 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти младенцу по неосторожности, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 18 ноября в частном доме. 23-летняя мать переложила одномесячную дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний муж.

"Ночью женщина увидела, что рука супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и оценивает действия родителей. Виновному грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".

Убийство дети мужчины и женщины омская область

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:06:23 22-11-2023

бывает...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:03 22-11-2023

Гость (17:06:23 22-11-2023) бывает...... Как говорится пить меньше надо

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:06 22-11-2023

Гость (17:34:03 22-11-2023) Как говорится пить меньше надо... Так пейте меньше!! Если вас кто то прируждает силой - подайте нам знак!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:31 22-11-2023

Гость (18:35:06 22-11-2023) Так пейте меньше!! Если вас кто то прируждает силой - подайт... Так я и не пью) за вас беспокоюсь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:32 22-11-2023

И кого же признают виновным: мужа который спал и не знал или же всё таки эту курицу у которой в голове опилки?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
КОТ

23:10:13 22-11-2023

Гость (17:18:32 22-11-2023) И кого же признают виновным: мужа который спал и не знал или... К сожалению законы такие что мужиков обвиняют во всем. а по теме, тупая шмара решила подставить мужика.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:57 23-11-2023

КОТ (23:10:13 22-11-2023) К сожалению законы такие что мужиков обвиняют во всем. а по ... Вы правда считаете, что она осознанно это сделала? С какой целью? как шикарно вы делаете выводы о семье, умственным способностям и моральном облике людей по 6 строчкам текста!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:33 23-11-2023

Не, ну как можно к спящему здоровому лбу подложить месячного ребенка? Хоть к пьяному, хоть к трезвому. Такого малыша запросто придавить можно ненароком!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:41 23-11-2023

Гость (01:26:33 23-11-2023) Не, ну как можно к спящему здоровому лбу подложить месячного... А к спящей матери подложить можно?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:24 23-11-2023

А она сама то трезвая была когда ребеночка подкладывала?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров