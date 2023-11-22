Сибирячка положила младенца к спящему мужу, а он не знал и нечаянно задушил дочку
Ночью женщина увидела, что рука супруга находится на шее одномесячного ребенка
22 ноября 2023, 17:00, ИА Амител
В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти младенцу по неосторожности, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел ночью 18 ноября в частном доме. 23-летняя мать переложила одномесячную дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний муж.
"Ночью женщина увидела, что рука супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии.
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и оценивает действия родителей. Виновному грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".
17:06:23 22-11-2023
бывает...
17:34:03 22-11-2023
Гость (17:06:23 22-11-2023) бывает...... Как говорится пить меньше надо
18:35:06 22-11-2023
Гость (17:34:03 22-11-2023) Как говорится пить меньше надо... Так пейте меньше!! Если вас кто то прируждает силой - подайте нам знак!
19:18:31 22-11-2023
Гость (18:35:06 22-11-2023) Так пейте меньше!! Если вас кто то прируждает силой - подайт... Так я и не пью) за вас беспокоюсь
17:18:32 22-11-2023
И кого же признают виновным: мужа который спал и не знал или же всё таки эту курицу у которой в голове опилки?
23:10:13 22-11-2023
Гость (17:18:32 22-11-2023) И кого же признают виновным: мужа который спал и не знал или... К сожалению законы такие что мужиков обвиняют во всем. а по теме, тупая шмара решила подставить мужика.
10:03:57 23-11-2023
КОТ (23:10:13 22-11-2023) К сожалению законы такие что мужиков обвиняют во всем. а по ... Вы правда считаете, что она осознанно это сделала? С какой целью? как шикарно вы делаете выводы о семье, умственным способностям и моральном облике людей по 6 строчкам текста!!
01:26:33 23-11-2023
Не, ну как можно к спящему здоровому лбу подложить месячного ребенка? Хоть к пьяному, хоть к трезвому. Такого малыша запросто придавить можно ненароком!
10:04:41 23-11-2023
Гость (01:26:33 23-11-2023) Не, ну как можно к спящему здоровому лбу подложить месячного... А к спящей матери подложить можно?
10:03:24 23-11-2023
А она сама то трезвая была когда ребеночка подкладывала?