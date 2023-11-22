Сибирячка положила младенца к спящему мужу, а он не знал и нечаянно задушил дочку

Ночью женщина увидела, что рука супруга находится на шее одномесячного ребенка

22 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти младенцу по неосторожности, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 18 ноября в частном доме. 23-летняя мать переложила одномесячную дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний муж.

"Ночью женщина увидела, что рука супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и оценивает действия родителей. Виновному грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".