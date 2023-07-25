Россиянка издевалась над младенцем и заставляла дочку с пола "жрать" кошачий корм
Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает
25 июля 2023, 18:20, ИА Амител
В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Тольятти, которая издевалась над своими детьми – трехлетней дочерью и двухмесячным сыном, сообщает региональное МВД.
Жители одного из многоквартирных домов заявили в правоохранительные органы о том, что в квартире уже второй день плачут дети, при этом на звонки в дверь никто не отвечает.
"Сотрудники полиции изъяли малышей, находившихся в социально опасном положении, и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители разыскали и задержали 27-летнюю ранее судимую мать детей, которая отсутствовала дома в течение нескольких дней. В МВД указали, что женщина злоупотребляла алкоголем и тратила детские пособия на собственные нужды.
Как отмечает "Блокнот Самара", есть видео с моментом изъятия детей. По младенцу бегали тараканы и ползали мухи – мальчик весь был покусанный насекомыми. У девочки были очень тонкие ноги и огромный распухший от голода живот, она играла с пустыми бутылками из-под пива.
Некоторые подробности из жизни детей рассказала изданию руководитель региональной общественной организации "Право на счастье".
"Подруга матери детей рассказывала, как она издевалась над старшим ребенком: не хотела его кормить, просто открывала пакетик влажного кошачьего корма, высыпала на пол и говорила: "Жри". И ребенок ел, потому что он был голодный. Также избивала детей", – отметила общественница.
20:42:00 25-07-2023
ну как всегда все всё знали и никто ничего не делал.
06:18:38 26-07-2023
По любви нужно рожать детей, а не для маткапитала. Сами расплодили этих кукушек.