Россиянка издевалась над младенцем и заставляла дочку с пола "жрать" кошачий корм

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает

25 июля 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Тольятти, которая издевалась над своими детьми – трехлетней дочерью и двухмесячным сыном, сообщает региональное МВД.

Жители одного из многоквартирных домов заявили в правоохранительные органы о том, что в квартире уже второй день плачут дети, при этом на звонки в дверь никто не отвечает.

"Сотрудники полиции изъяли малышей, находившихся в социально опасном положении, и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители разыскали и задержали 27-летнюю ранее судимую мать детей, которая отсутствовала дома в течение нескольких дней. В МВД указали, что женщина злоупотребляла алкоголем и тратила детские пособия на собственные нужды.

Как отмечает "Блокнот Самара", есть видео с моментом изъятия детей. По младенцу бегали тараканы и ползали мухи – мальчик весь был покусанный насекомыми. У девочки были очень тонкие ноги и огромный распухший от голода живот, она играла с пустыми бутылками из-под пива.

Некоторые подробности из жизни детей рассказала изданию руководитель региональной общественной организации "Право на счастье".