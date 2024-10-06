Россиянка организовала приют для бездомных в своем гараже
Сначала она выхаживает нуждающихся, а затем передает в специальные учреждения
06 октября 2024, 15:50, ИА Амител
Валентина, жительница Новочеркасска, которая вышла на пенсию, помогает бездомным. Она ухаживает за ними в своем гараже, а затем отправляет в социальные центры, пишет РИА Новости.
Однажды Валентина обнаружила в своем дворе мужчину на инвалидной коляске. Его выгнала из дома родная сестра. После обследования мужчина был направлен в специальное учреждение в Ростове.
Еще один мужчина, за которым ухаживала Валентина, – бывший строитель с ампутированными из-за обморожения ногами. Родственники от него отказались.
Кроме помощи бездомным, Валентина поддерживает участников специальной военной операции. Она и ее знакомые шьют балаклавы и навещают раненых. Сын Валентины также участвует в СВО.
17:18:40 06-10-2024
В заголовке про животных, в статье о людях... И как можно в гараже выхаживать? Почему СРАЗУ не обращаться в социальные центры? А руки на снимке предполагают ТАКОЙ возраст, при котором самой требуется помощь...
17:34:52 06-10-2024
Так животных или всё таки людям помогает?
19:21:46 06-10-2024
Для животных?
09:15:58 07-10-2024
По мне так бездомными могут быть только люди, у которых нет жилья на праве собственности или аренды, А животные могут быть только без хозяина, без присмотра, без хозные. Очеловечивание животных и приписывание им человеческих признаков это инфантилизм какой-то.