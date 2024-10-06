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Россиянка организовала приют для бездомных в своем гараже

Сначала она выхаживает нуждающихся, а затем передает в специальные учреждения

06 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Пенсионерка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1279221
Пенсионерка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1279221

Валентина, жительница Новочеркасска, которая вышла на пенсию, помогает бездомным. Она ухаживает за ними в своем гараже, а затем отправляет в социальные центры, пишет РИА Новости.

Однажды Валентина обнаружила в своем дворе мужчину на инвалидной коляске. Его выгнала из дома родная сестра. После обследования мужчина был направлен в специальное учреждение в Ростове.

Еще один мужчина, за которым ухаживала Валентина, – бывший строитель с ампутированными из-за обморожения ногами. Родственники от него отказались.

Кроме помощи бездомным, Валентина поддерживает участников специальной военной операции. Она и ее знакомые шьют балаклавы и навещают раненых. Сын Валентины также участвует в СВО.

Россия

Комментарии 4

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Светлана

17:18:40 06-10-2024

В заголовке про животных, в статье о людях... И как можно в гараже выхаживать? Почему СРАЗУ не обращаться в социальные центры? А руки на снимке предполагают ТАКОЙ возраст, при котором самой требуется помощь...

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Гость

17:34:52 06-10-2024

Так животных или всё таки людям помогает?

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Гость

19:21:46 06-10-2024

Для животных?

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Гость

09:15:58 07-10-2024

По мне так бездомными могут быть только люди, у которых нет жилья на праве собственности или аренды, А животные могут быть только без хозяина, без присмотра, без хозные. Очеловечивание животных и приписывание им человеческих признаков это инфантилизм какой-то.

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