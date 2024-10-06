Россиянка организовала приют для бездомных в своем гараже

Сначала она выхаживает нуждающихся, а затем передает в специальные учреждения

06 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Пенсионерка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1279221

Валентина, жительница Новочеркасска, которая вышла на пенсию, помогает бездомным. Она ухаживает за ними в своем гараже, а затем отправляет в социальные центры, пишет РИА Новости.

Однажды Валентина обнаружила в своем дворе мужчину на инвалидной коляске. Его выгнала из дома родная сестра. После обследования мужчина был направлен в специальное учреждение в Ростове.

Еще один мужчина, за которым ухаживала Валентина, – бывший строитель с ампутированными из-за обморожения ногами. Родственники от него отказались.

Кроме помощи бездомным, Валентина поддерживает участников специальной военной операции. Она и ее знакомые шьют балаклавы и навещают раненых. Сын Валентины также участвует в СВО.