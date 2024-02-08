Россиянка отделалась крупным штрафом за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ
Жительница Запорожской области совершила преступление еще весной 2022 года
08 февраля 2024, 16:40, ИА Амител
Жительницу Запорожской области осудили в Ростове за призывы к террористической деятельности и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда, осужденная Оксана Бойко отделалась штрафом в 550 тысяч рублей.
По версии следствия, весной 2022 года женщина разместила на своей странице в соцсетях недостоверную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России. Тогда же она скопировала у другого пользователя Сети фото, которое публично призывало к террористической деятельности.
В результате Бойко признали виновной. Суд назначил ей штраф в размере 550 тысяч рублей.
17:04:51 08-02-2024
Жаль. Мало дали.
15:09:39 09-02-2024
Суд должен быть открытым и решение должны выносить присяжные.