Россиянка потребовала наказать своего мужа, уличившего ее в изменах
Мужчина разослал "тайные" переписки друзьям и родным
11 декабря 2024, 21:50, ИА Амител
Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com
В Башкирии женщина обратилась в суд с просьбой отправить в тюрьму своего мужа, который уличил ее в измене и разослал родным и друзьям скриншоты переписок с любовниками. Об этом сообщает Baza.
"Мужчина обнаружил переписки, когда забирал телефон жены из сервиса, и решил рассказать об этом ее родным и друзьям", – пишет издание.
Пара развелась, и женщина подала на своего экс-супруга заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, требуя для него два года лишения свободы.
Однако суд лишь обязал мужчину выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.
22:08:09 11-12-2024
Нескрепное поведение россиянки. На что она только надеется
22:10:06 11-12-2024
Наглючая бабец. Роги напилила и хотела в турьму закатать. Зараза.
08:12:24 12-12-2024
Бдыщ (22:10:06 11-12-2024) Наглючая бабец. Роги напилила и хотела в турьму закатать. За... А ему надо подать в суд, чтобы отобрали у этой тупой бабы ребенка из-за аморального поведения мамаши...
22:42:06 11-12-2024
вот змеюка!
06:41:14 12-12-2024
Традиционные семейные ценности. И нафиг такая семья сдалась. Но олени туда рвутся!
06:43:18 12-12-2024
Суду видней кто змеюка. А вот эксжена огонь! Ещё и художественно оформляла.
06:57:00 12-12-2024
На Востоке таких закидывают камнями...
08:23:46 12-12-2024
Гость (06:57:00 12-12-2024) На Востоке таких закидывают камнями...... Пропаганда насилия? нуну
09:34:31 12-12-2024
Гость (06:57:00 12-12-2024) На Востоке таких закидывают камнями...... и педофилию узаконивают
09:38:06 12-12-2024
молодец!)
10:13:09 12-12-2024
Ишь какая важная курва, как к мужикам в телефоны заглядывать так вы первые а как к вам так вы не довольны.
А сколько крови вы попили пытаясь нас мужчин уличить в изменах, хотя сами изменяете на раз и два.
И ведь вы такой скандал закатите если мы с вашими подругами чебульпекаемся но почему то когда сами изменяете начинаете оправдываться или возмущаться или обвинять нас что мы такие.
Двойные стандарты.
11:23:50 12-12-2024
Максимка (10:13:09 12-12-2024) Ишь какая важная курва, как к мужикам в телефоны заглядывать... ну ты с подругами, она с твоими друзьями - все по чесноку
11:45:22 12-12-2024
Максимка (10:13:09 12-12-2024) Ишь какая важная курва, как к мужикам в телефоны заглядывать... Не складывайте все в одну кучу, мальчик-то губы надул и давай раскидывать всей родне доказательства неверности жены, а был бы мужик - разобрался бы без привлечения окружающих, это дело двоих, а не всей округи.
13:08:30 12-12-2024
зря они развелись. такие, удивительные пары редко встречаются, как козел и змея, например.