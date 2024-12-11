Россиянка потребовала наказать своего мужа, уличившего ее в изменах

Мужчина разослал "тайные" переписки друзьям и родным

11 декабря 2024, 21:50, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com

В Башкирии женщина обратилась в суд с просьбой отправить в тюрьму своего мужа, который уличил ее в измене и разослал родным и друзьям скриншоты переписок с любовниками. Об этом сообщает Baza.

"Мужчина обнаружил переписки, когда забирал телефон жены из сервиса, и решил рассказать об этом ее родным и друзьям", – пишет издание.

Пара развелась, и женщина подала на своего экс-супруга заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, требуя для него два года лишения свободы.

Однако суд лишь обязал мужчину выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.