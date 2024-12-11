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Россиянка потребовала наказать своего мужа, уличившего ее в изменах

Мужчина разослал "тайные" переписки друзьям и родным

11 декабря 2024, 21:50, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com
Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com

В Башкирии женщина обратилась в суд с просьбой отправить в тюрьму своего мужа, который уличил ее в измене и разослал родным и друзьям скриншоты переписок с любовниками. Об этом сообщает Baza.

"Мужчина обнаружил переписки, когда забирал телефон жены из сервиса, и решил рассказать об этом ее родным и друзьям", – пишет издание.

Пара развелась, и женщина подала на своего экс-супруга заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, требуя для него два года лишения свободы.

Однако суд лишь обязал мужчину выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Россия суд мужчины и женщины

Комментарии 14

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Гость

22:08:09 11-12-2024

Нескрепное поведение россиянки. На что она только надеется

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Бдыщ

22:10:06 11-12-2024

Наглючая бабец. Роги напилила и хотела в турьму закатать. Зараза.

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Гость

08:12:24 12-12-2024

Бдыщ (22:10:06 11-12-2024) Наглючая бабец. Роги напилила и хотела в турьму закатать. За... А ему надо подать в суд, чтобы отобрали у этой тупой бабы ребенка из-за аморального поведения мамаши...

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Гость

22:42:06 11-12-2024

вот змеюка!

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Гость

06:41:14 12-12-2024

Традиционные семейные ценности. И нафиг такая семья сдалась. Но олени туда рвутся!

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Гость

06:43:18 12-12-2024

Суду видней кто змеюка. А вот эксжена огонь! Ещё и художественно оформляла.

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Гость

06:57:00 12-12-2024

На Востоке таких закидывают камнями...

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Гость

08:23:46 12-12-2024

Гость (06:57:00 12-12-2024) На Востоке таких закидывают камнями...... Пропаганда насилия? нуну

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Гость

09:34:31 12-12-2024

Гость (06:57:00 12-12-2024) На Востоке таких закидывают камнями...... и педофилию узаконивают

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Гость

09:38:06 12-12-2024

молодец!)

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Максимка

10:13:09 12-12-2024

Ишь какая важная курва, как к мужикам в телефоны заглядывать так вы первые а как к вам так вы не довольны.

А сколько крови вы попили пытаясь нас мужчин уличить в изменах, хотя сами изменяете на раз и два.

И ведь вы такой скандал закатите если мы с вашими подругами чебульпекаемся но почему то когда сами изменяете начинаете оправдываться или возмущаться или обвинять нас что мы такие.

Двойные стандарты.

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Гость

11:23:50 12-12-2024

Максимка (10:13:09 12-12-2024) Ишь какая важная курва, как к мужикам в телефоны заглядывать... ну ты с подругами, она с твоими друзьями - все по чесноку

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Гость

11:45:22 12-12-2024

Максимка (10:13:09 12-12-2024) Ишь какая важная курва, как к мужикам в телефоны заглядывать... Не складывайте все в одну кучу, мальчик-то губы надул и давай раскидывать всей родне доказательства неверности жены, а был бы мужик - разобрался бы без привлечения окружающих, это дело двоих, а не всей округи.

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Элен без ребят

13:08:30 12-12-2024

зря они развелись. такие, удивительные пары редко встречаются, как козел и змея, например.

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