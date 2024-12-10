На Алтае мужчина чуть не убил свою супругу, но быстро помирился с ней
В ходе ссоры он толкнул жену на пол и наступил на шею
10 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
В Камне-на-Оби в октябре текущего года мужчина чуть не задушил свою жену во время ссоры и попал под суд. Однако женщина быстро простила мужа. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
"Разгневанный мужчина толкнул жену на пол, наступил ногой на ее шею и перекрыл доступ воздуха", – рассказали в ведомстве.
Мужчина перебрал со спиртным. Он был физически сильнее супруги и вел себя агрессивно, поэтому женщина буквально восприняла угрозу убийством.
Поступок мужчины квалифицировали по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".
В суде женщина сама попросила прекратить уголовное дело в отношении своего супруга, потому что уже помирилась с ним.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Каменского района Алтайского края уголовное дело было прекращено за примирением сторон", – заключили в управлении.
19:27:55 10-12-2024
ну ничего, скоро повторит. баба весьма глупая.
19:36:56 10-12-2024
И жили они долго и счастливо 🤷♂️
19:50:40 10-12-2024
ну и смысл попытался один раз, попробует снова
20:42:22 10-12-2024
Ну и дура, следующий раз точно добъет.
09:24:26 11-12-2024
бывает... иногда приходит такая мысль...