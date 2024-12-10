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На Алтае мужчина чуть не убил свою супругу, но быстро помирился с ней

В ходе ссоры он толкнул жену на пол и наступил на шею

10 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби в октябре текущего года мужчина чуть не задушил свою жену во время ссоры и попал под суд. Однако женщина быстро простила мужа. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"Разгневанный мужчина толкнул жену на пол, наступил ногой на ее шею и перекрыл доступ воздуха", – рассказали в ведомстве.

Мужчина перебрал со спиртным. Он был физически сильнее супруги и вел себя агрессивно, поэтому женщина буквально восприняла угрозу убийством.

Поступок мужчины квалифицировали по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

В суде женщина сама попросила прекратить уголовное дело в отношении своего супруга, потому что уже помирилась с ним.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Каменского района Алтайского края уголовное дело было прекращено за примирением сторон", – заключили в управлении.

Алтайский край Камень-на-Оби суд мужчины и женщины

Комментарии 5

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Гость

19:27:55 10-12-2024

ну ничего, скоро повторит. баба весьма глупая.

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Гость

19:36:56 10-12-2024

И жили они долго и счастливо 🤷‍♂️

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Дима

19:50:40 10-12-2024

ну и смысл попытался один раз, попробует снова

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Гость

20:42:22 10-12-2024

Ну и дура, следующий раз точно добъет.

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Musik

09:24:26 11-12-2024

бывает... иногда приходит такая мысль...

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