На Алтае мужчина чуть не убил свою супругу, но быстро помирился с ней

В ходе ссоры он толкнул жену на пол и наступил на шею

10 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби в октябре текущего года мужчина чуть не задушил свою жену во время ссоры и попал под суд. Однако женщина быстро простила мужа. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"Разгневанный мужчина толкнул жену на пол, наступил ногой на ее шею и перекрыл доступ воздуха", – рассказали в ведомстве.

Мужчина перебрал со спиртным. Он был физически сильнее супруги и вел себя агрессивно, поэтому женщина буквально восприняла угрозу убийством.

Поступок мужчины квалифицировали по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

В суде женщина сама попросила прекратить уголовное дело в отношении своего супруга, потому что уже помирилась с ним.