Россиянка родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой помощи

На данный момент здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает

31 мая 2024, 14:10, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во Владивостоке женщина родила дочку на скамейке возле дома, пока ждала машину скорой помощи, сообщает РИА Новости.

В региональном Минздраве рассказали, что 37-летняя женщина, находившаяся на 39-й неделе беременности, вышла погулять во двор и резко почувствовала, что начались схватки.

В ведомстве заверили, что медики не превысили норматив по времени, однако во дворе столкнулись с большим количеством припаркованных автомобилей.

"Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", – рассказали в Минздраве.

На данный момент здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает.