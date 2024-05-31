Россиянка родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой помощи
На данный момент здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает
31 мая 2024, 14:10, ИА Амител
Во Владивостоке женщина родила дочку на скамейке возле дома, пока ждала машину скорой помощи, сообщает РИА Новости.
В региональном Минздраве рассказали, что 37-летняя женщина, находившаяся на 39-й неделе беременности, вышла погулять во двор и резко почувствовала, что начались схватки.
В ведомстве заверили, что медики не превысили норматив по времени, однако во дворе столкнулись с большим количеством припаркованных автомобилей.
"Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", – рассказали в Минздраве.
На данный момент здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает.
14:36:07 31-05-2024
однако во дворе столкнулись с большим количеством припаркованных автомобилей --- дорогу что ли перегородили
16:31:23 31-05-2024
Скользкие медики во Владивостоке, сумели выкрутится.
17:32:24 31-05-2024
Медицина
09:17:13 01-06-2024
Гость (17:32:24 31-05-2024) Медицина... Дебилы, которым пофиг, где оставить свою жоповозку, лишь бы им хорошо было!