НОВОСТИПроисшествия

Россиянка родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой помощи

На данный момент здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает

31 мая 2024, 14:10, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во Владивостоке женщина родила дочку на скамейке возле дома, пока ждала машину скорой помощи, сообщает РИА Новости.

В региональном Минздраве рассказали, что 37-летняя женщина, находившаяся на 39-й неделе беременности, вышла погулять во двор и резко почувствовала, что начались схватки.

В ведомстве заверили, что медики не превысили норматив по времени, однако во дворе столкнулись с большим количеством припаркованных автомобилей.

"Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", – рассказали в Минздраве.

На данный момент здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает.

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

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Происшествия здравоохранение

Комментарии 4

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Гость

14:36:07 31-05-2024

однако во дворе столкнулись с большим количеством припаркованных автомобилей --- дорогу что ли перегородили

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Гость

16:31:23 31-05-2024

Скользкие медики во Владивостоке, сумели выкрутится.

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Гость

17:32:24 31-05-2024

Медицина

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Гость

09:17:13 01-06-2024

Гость (17:32:24 31-05-2024) Медицина... Дебилы, которым пофиг, где оставить свою жоповозку, лишь бы им хорошо было!

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