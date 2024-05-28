Алтайские депутаты попросят правительство РФ увеличить выплаты медикам скорой

Также они планируют обратиться в законодательные органы субъектов РФ с просьбой поддержать инициативу

28 мая 2024, 14:29, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

Депутаты АКЗС планируют обратиться в правительство РФ с просьбой увеличить выплаты работникам скорой помощи и младшему медперсоналу, сообщает региональное Заксобрание.

В поселениях, где численность менее 50 тысяч человек, согласно постановлению правительства от 20.03.2024, врачи должны дополнительно получать 50 тысяч рублей, а средний медперсонал – 30 тысяч рублей. Однако работникам скорой помощи выплаты по какой-то причине не положены.

"Депутатов не может не беспокоить нарастание социальной напряженности в ряде коллективов медицинских организаций, потеря управленческого звена, переток кадров из скорой помощи, что вызвано условиями установления специальных социальных выплат", – отметил депутат Владимир Лещенко.

Парламентарии предлагают:

увеличить размеры специальных социальных выплат медицинским работникам станций скорой помощи (фельдшерам – до 30 тысяч рублей, врачам – до 50 тысяч рублей);

установить специальные социальные выплаты водителям автомобилей скорой помощи (15 тысяч рублей);

рассчитывать размеры специальных социальных выплат для младшего медицинского персонала с учетом численности населения, обслуживаемого в медицинской организации;

разрешить получать специальные социальные выплаты медикам, работающим по совместительству;

включить в число получателей выплат руководителей медицинских организаций и их заместителей, чтобы избежать оттока управленческих кадров.

Депутаты АКЗС также планируют обратиться в законодательные органы субъектов РФ с просьбой поддержать обращение краевого парламента.

Ранее алтайские медики скорой помощи попросили Владимира Путина назначить им "обещанные" выплаты.