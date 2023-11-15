Правоохранители возбудили уголовное дело

15 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: прокуратура Приморского края

Жительница приморского поселка Оленевод родила дома ребенка и решила избавиться от него, сообщили в региональной прокуратуре.

О пропаже младенца правоохранителям сообщили знакомые сельчанки. Те осмотрели жилище, но малыша не нашли.

"Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медицинской организации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась", – рассказали в ведомстве.

По данным РИА Новости, сельчанка сожгла младенца в печке. Возбуждено уголовное дело.