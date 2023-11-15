Россиянка сожгла новорожденного младенца в печке
Правоохранители возбудили уголовное дело
15 ноября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: прокуратура Приморского края
Жительница приморского поселка Оленевод родила дома ребенка и решила избавиться от него, сообщили в региональной прокуратуре.
О пропаже младенца правоохранителям сообщили знакомые сельчанки. Те осмотрели жилище, но малыша не нашли.
"Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медицинской организации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась", – рассказали в ведомстве.
По данным РИА Новости, сельчанка сожгла младенца в печке. Возбуждено уголовное дело.
07:51:02 15-11-2023
Что ни день, тем ужасней деяния населения, где храмы и церкви, стали в шаговой доступности.
08:15:42 15-11-2023
Гость (07:51:02 15-11-2023) Что ни день, тем ужасней деяния населения, где храмы и церкв... Храмы то причем? По твоему наличие храмов влияет на упоротость людей?
09:43:12 15-11-2023
Гость (08:15:42 15-11-2023) Храмы то причем? По твоему наличие храмов влияет на упоротос... Очень даже влияет. И тысячу лет назад и сейчас. Ничего не меняется.
12:26:00 15-11-2023
Гость (07:51:02 15-11-2023) Что ни день, тем ужасней деяния населения, где храмы и церкв... Не действуют ваши храмы, народ все безумнее и агрессивнее
08:58:11 15-11-2023
Ничего святого. Тв...рь.
09:06:17 15-11-2023
Гость (08:58:11 15-11-2023) Ничего святого. Тв...рь.... вы хотели сказать материнского. святость тут не подходит.
09:02:29 15-11-2023
а куда делся переключатель "только хорошие новости" ?
09:07:48 15-11-2023
гость (09:02:29 15-11-2023) а куда делся переключатель "только хорошие новости" ?... Да вы оптимист) нет таких новостей
09:16:47 15-11-2023
однозначно надо аборты запрерить!
09:29:57 15-11-2023
гость (09:16:47 15-11-2023) однозначно надо аборты запрерить!... Так законопроект уже в думе вроде. Пока только для частников. От Гундяева. Который сказал - как по мановению волшебной палочки после запрета абортов население попрет. Опуская дивное сочетание волшебной палочки и православия, опыт 20 века и Польши никого ничему не научил, по ходу.
09:21:51 15-11-2023
ВАЗЭКТОМИЯ - и таких случаев больше не будет!
09:58:24 15-11-2023
Запрет абортов приведёт к более глобальной картине. Поэтому гуманее убрать 10 недельный эмбрион, чем уже родившийся человек сожжены в печке
11:25:17 15-11-2023
Ничего святого у душах женщин. Всякие льготы назначены матерям и все равно детоубийство в стране. Просто страшно становится от их деяний. Амик просим вас, больше никогда никаких сообщений на эту тему.
12:40:45 15-11-2023
гость (11:25:17 15-11-2023) Ничего святого у душах женщин. Всякие льготы назначены матер... О, да. А мужчики прямо ангелы во плоти. Где папаша этого младенца был?
13:26:10 15-11-2023
Ее ребенок,что хочет, то и делает. Возможно это был будущий Чикатийло-2, или жрать ей нечего было. Ведь главное нагнать ужасов, а причину- ну ее....Для народа следствие важнее.
14:57:43 15-11-2023
Гость (13:26:10 15-11-2023) Ее ребенок,что хочет, то и делает. Возможно это был будущий ... "Я тебя породил, я тебя и убью"? Это до рождения ребенка можно сделать аборт (но не на поздних сроках). А когда человек уже родился, он уже становится гражданином РФ. И его убийство - это уголовное преступление. Так что думайте, прежде чем рожать.
16:22:58 15-11-2023
Гость (13:26:10 15-11-2023) Ее ребенок,что хочет, то и делает. Возможно это был будущий ... Что хочет, то и делает - это со своим телом можно. А убийство малолетнего, или ещё что- это УК РФ.
14:17:15 15-11-2023
Она видимо не в курсе что у нас типа "страна с традиционными ценностями". Хотя может наоборот в курсе, в 19 веке так часто делали.