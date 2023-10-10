Россиянка три раза пырнула ножом полуторагодовалого сына и ушла погулять

Мать раздражал плач ребенка и она не нашла другого способа его успокоить

10 октября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: surb.sledcom.ru

В Башкирии жительницу обвинили в покушении на убийство своего полуторагодовалого ребенка, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 7 октября 2023 года. 22-летняя мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда ее начал раздражать плач сына.

"Нанесла не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", – рассказали в ведомстве.

Ребенка оперативно доставили санавиацией в республиканскую детскую клиническую больницу. Благодаря своевременно прибывшим медикам жизнь мальчика удалось спасти.

Женщину заключили под стражу, ее обвинили в покушении на убийство малолетнего.