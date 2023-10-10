Россиянка три раза пырнула ножом полуторагодовалого сына и ушла погулять
Мать раздражал плач ребенка и она не нашла другого способа его успокоить
10 октября 2023, 16:15, ИА Амител
В Башкирии жительницу обвинили в покушении на убийство своего полуторагодовалого ребенка, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел 7 октября 2023 года. 22-летняя мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда ее начал раздражать плач сына.
"Нанесла не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", – рассказали в ведомстве.
Ребенка оперативно доставили санавиацией в республиканскую детскую клиническую больницу. Благодаря своевременно прибывшим медикам жизнь мальчика удалось спасти.
Женщину заключили под стражу, ее обвинили в покушении на убийство малолетнего.
16:18:07 10-10-2023
нет слов
16:44:10 10-10-2023
Вешать подобных тварей на площадях.
17:18:01 10-10-2023
Сделать с ней то же самое и уйти гулять. Только прохожих ни о чем не просить
17:39:55 10-10-2023
Честно говоря я в …е
19:26:41 10-10-2023
Мат капитал выдавать по акту-выполненных работ. Вырастила ребёнка сдали ЕГЭ, выполнили нормы ГТО, получай денежку. А пока кредитуйся. По любви перестали рожать.
19:52:24 10-10-2023
Умеют наши доблестные СМИ такой дичью, по нескольку раз в день, радовать людей...
09:57:10 11-10-2023
Юс (19:52:24 10-10-2023) Умеют наши доблестные СМИ такой дичью, по нескольку раз в де... Так ,дорогой Юс ,что имеем -о том и пишем.Какая жизнь ,такие и новости.
15:16:55 11-10-2023
Происходит естественный отбор. Дико звучит, но чем больше подобного контингента, тем легче жить моим детям. Они не займут его место в универе, магистратуре, впоследствии на высокооплачиваемой работе. Ведь нет медицины,что бы им помочь, и нет тех учителей, которые могли их чему-то научить. Как удобно. И чем больше родители вопят,что школа должна воспитывать и учить, вместо них, тем лучше более умным родителям, которые понимают, что их дети никому не нужны, кроме них самих.