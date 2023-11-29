Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить бывшего мужа родительских прав

Два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в курортном районе

29 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, сообщает РИА Новости.

"В убийстве подозревается бывший супруг женщины", – отмечает издание.

Сейчас 46-летний литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ по статье УК, следует из базы розыска МВД.

Турецкие телеканалы сообщили, что женские тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали.