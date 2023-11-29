Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить бывшего мужа родительских прав
Два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в курортном районе
29 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, сообщает РИА Новости.
"В убийстве подозревается бывший супруг женщины", – отмечает издание.
Сейчас 46-летний литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ по статье УК, следует из базы розыска МВД.
Турецкие телеканалы сообщили, что женские тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали.
15:19:07 29-11-2023
Девчонку жалко. А давалка сама свою судьбу выбирала
20:39:22 29-11-2023
Гость (15:19:07 29-11-2023) Девчонку жалко. А давалка сама свою судьбу выбирала... Почему давалка? Вы по себе судите? Или по своей жене? Подозреваемый в убийстве - бывший муж, а не любовник. Вообще народ опошлился, какой сам гулящий, таким всех и видит.
07:00:58 30-11-2023
Хорошую жену муж на руках носит. Эта видимо не заслужила.
12:52:49 30-11-2023
Гость (07:00:58 30-11-2023) Хорошую жену муж на руках носит. Эта видимо не заслужила.... Это если муж нормальный. А если идиот (каких полно!), то может и убить. Причём вместе с дочерью (дочь-то чем заслужила смерть?)
14:15:24 30-11-2023
Гость (12:52:49 30-11-2023) Это если муж нормальный. А если идиот (каких полно!), то мож... Что же вы тогда идиотов выбираете? а нормальных игнорируете? в лучшем случае во френдзоне, а потом ноете, бросил, избил и тд и тп
15:09:08 30-11-2023
Максим (14:15:24 30-11-2023) Что же вы тогда идиотов выбираете? а нормальных игнорируете?... А кто является шкалой нормальности? Причина игнора может как раз в ненормальности: тюха матюха например или пассивный просиживатель дивана, принесет 20т.р. и норм... ну типа это средняя по краю, хотя это вообще не так, ну нет у нас сейчас для квалифицированных (последнее важно) з.п. ниже 60т.р., ну и если образование не 9 классов, 10-ый коридор. Ну или это другое, а мы зажрались, нам только деньги подавай, так же рассуждают эти "нормальные". Да нет, не так, но если я работаю на руководящей должности и з.п в районе 100т.р., то мне со слесарем ТСЖ просто даже говорить не о чем будет, но если у меня школьный приятель застрял в подобном статусе, то общение я не прекращу, друзей же не по деньгам выбирают)))
15:15:04 30-11-2023
Анна (15:09:08 30-11-2023) но если я работаю на руководящей должности и з.п в районе 100т.р., то мне со слесарем ТСЖ просто даже говорить не о чем будет вот ты и подтвердила, что тебе только бабло надо. и даже если слесарь будет эрудит и прочитал книжек больше чем ты глянцевых журналов и может поддержать разговор от квантовой физики до проблем рабовладельцев древнего рима, то ты же все равно с ним не будешь, потому что найдешь еще одну причину, которой закамуфлируешь недостаток толщины его кошелька.
16:05:08 30-11-2023
Гость (15:15:04 30-11-2023) вот ты и подтвердила, что тебе только бабло надо. и даже есл... А в чем сокральный смысл такому блестательному эрудиту, умнице и вообще принцу в робе прозябать в должности слесаря за 20т.р. и обрекать свою семью влачить нищее существование))) Объясните мне этот парадокс. И лучшее, что может и должна сделать женщина для своих детей - это найти хорошего во всех смыслах отца: защитника, добытчика и любящего свою семь, которая для него всегда на 1 месте. Вы же хотите хозяйку на кухне и бестию в спальне))) Или как у непартнеров России двойные стандарты и нелогичные отговорки?))) Прям насмешили обиженный эрудит - слесарь))
16:26:11 30-11-2023
Анна (16:05:08 30-11-2023) А в чем сокральный смысл такому блестательному эрудиту, умни... да ищите кого желаете. просто не надо прикрывать свои финансовые запросы высокими моральными требованиями.
16:34:32 30-11-2023
Гость (16:26:11 30-11-2023) да ищите кого желаете. просто не надо прикрывать свои финанс... Не надо прикрывать свою несостоятельность, якобы корыстными требованиями женщин нашего времени))) Ну прям сделали мой вечер)) Спасибо!)))
16:47:39 30-11-2023
Анна (16:34:32 30-11-2023) Не надо прикрывать свою несостоятельность, якобы корыстными ... да тыж моя лапочка. мне очень радостно было сделать тебе приятно аж на целый вечер. хотя можно поспорить кто кого сильнее порадовал. не зная обо мне ничего ни пола, ни семейного положения, ни уровня жизни, ты умудрилась сделать вывод о моей несостоятельности... ответьте на простой вопрос. бабы дуры, потому что дуры или потому что бабы или можно после бабы дуры ставить точку?
13:07:27 30-11-2023
Гость (07:00:58 30-11-2023) Хорошую жену муж на руках носит. Эта видимо не заслужила.... Это хороший муж жену на руках носит, а не бывший обладатель первичных мужских признаков. А с хорошим мужем женщина не разведется, в другую страну не уедет и лишать родительских прав не будет. А Вы женаты? Носите жену на руках? А то почитаешь комментарии человеков мужского пола и так жалко их женщин становится...А ведь за таких тоже замуж идут и детей рожают, и быт обустраивают...
08:57:14 30-11-2023
Как жить без родительских прав?У него это в голове не поместилось,вот он и пустил в ход пистолет.