Житель Курской области зарезал жену, мать и дочь из-за отказа в сексе

Мужчина взбесился, когда уставшая супруга сказала ему нет

14 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Курской области мужчина убил свою 16-летнюю дочь, мать и супругу. Он взбесился из-за того, что жена отказала ему в сексе, пишет Mash.

42-летний житель хутора Семский встретил жену с работы. Она пришла с дежурства в Курской ГКБ. Дома муж намекнул женщине на интим, но та отказалась, потому что устала на работе. Начался скандал, от которого проснулась его 62-летняя мать мужчины и 16-летняя дочь.

Обезумевший мужчина схватился за нож и зарезал всех, после чего сам пришел в полицию и рассказал о тройном убийстве.

Преступника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.