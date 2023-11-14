Житель Курской области зарезал жену, мать и дочь из-за отказа в сексе
Мужчина взбесился, когда уставшая супруга сказала ему нет
14 ноября 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Курской области мужчина убил свою 16-летнюю дочь, мать и супругу. Он взбесился из-за того, что жена отказала ему в сексе, пишет Mash.
42-летний житель хутора Семский встретил жену с работы. Она пришла с дежурства в Курской ГКБ. Дома муж намекнул женщине на интим, но та отказалась, потому что устала на работе. Начался скандал, от которого проснулась его 62-летняя мать мужчины и 16-летняя дочь.
Обезумевший мужчина схватился за нож и зарезал всех, после чего сам пришел в полицию и рассказал о тройном убийстве.
Преступника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
22:19:10 14-11-2023
Что-то с головой не то у людей ((
10:54:57 15-11-2023
гость (22:19:10 14-11-2023) Что-то с головой не то у людей ((... Первый канал наверно насмотрелся. Вот кукуха и не выдержала.
23:47:24 14-11-2023
Что происходит с людьми. Это же не человек, совершивший такое преступление. Когда вернут наказание - смертную казнь
01:14:11 15-11-2023
животное... не выходите замуж за животных.
07:14:45 15-11-2023
Тварь. 42 года, лучше бы на передовую забрали, дочь была бы жива
07:45:19 15-11-2023
Гость (07:14:45 15-11-2023) Тварь. 42 года, лучше бы на передовую забрали, дочь была бы ... Почему таких тварей не было в СССР?
08:20:52 15-11-2023
Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... Было.. интернета не было.
08:26:01 15-11-2023
Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... Тебе перечислить нелюдей, что десятками убивали и насиловали? Ты дурак?
09:21:01 15-11-2023
Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... а берия, сталин и все остальная совковая банда?
09:47:11 15-11-2023
Гость (09:21:01 15-11-2023) а берия, сталин и все остальная совковая банда?... Ты что, сейчас простатитные деды, пропивающие остатки разума, завопят, что эта шайка боролась против врагов народа!
09:50:03 15-11-2023
Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... потому что с#кса не было...да и вообще трава зеленее, небо голубее...
10:01:29 15-11-2023
Как много стало на амике чернухи...
10:12:32 15-11-2023
Гость (10:01:29 15-11-2023) Как много стало на амике чернухи...... это не они это реальность такая