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Житель Курской области зарезал жену, мать и дочь из-за отказа в сексе

Мужчина взбесился, когда уставшая супруга сказала ему нет

14 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Курской области мужчина убил свою 16-летнюю дочь, мать и супругу. Он взбесился из-за того, что жена отказала ему в сексе, пишет Mash.

42-летний житель хутора Семский встретил жену с работы. Она пришла с дежурства в Курской ГКБ. Дома муж намекнул женщине на интим, но та отказалась, потому что устала на работе. Начался скандал, от которого проснулась его 62-летняя мать мужчины и 16-летняя дочь.

Обезумевший мужчина схватился за нож и зарезал всех, после чего сам пришел в полицию и рассказал о тройном убийстве.

Преступника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Убийство

Комментарии 13

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гость

22:19:10 14-11-2023

Что-то с головой не то у людей ((

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Гость

10:54:57 15-11-2023

гость (22:19:10 14-11-2023) Что-то с головой не то у людей ((... Первый канал наверно насмотрелся. Вот кукуха и не выдержала.

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О господи

23:47:24 14-11-2023

Что происходит с людьми. Это же не человек, совершивший такое преступление. Когда вернут наказание - смертную казнь

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Гость

01:14:11 15-11-2023

животное... не выходите замуж за животных.

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Гость

07:14:45 15-11-2023

Тварь. 42 года, лучше бы на передовую забрали, дочь была бы жива

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Гость

07:45:19 15-11-2023

Гость (07:14:45 15-11-2023) Тварь. 42 года, лучше бы на передовую забрали, дочь была бы ... Почему таких тварей не было в СССР?

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Гость

08:20:52 15-11-2023

Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... Было.. интернета не было.

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Гость

08:26:01 15-11-2023

Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... Тебе перечислить нелюдей, что десятками убивали и насиловали? Ты дурак?

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Гость

09:21:01 15-11-2023

Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... а берия, сталин и все остальная совковая банда?

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Гость

09:47:11 15-11-2023

Гость (09:21:01 15-11-2023) а берия, сталин и все остальная совковая банда?... Ты что, сейчас простатитные деды, пропивающие остатки разума, завопят, что эта шайка боролась против врагов народа!

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Иван

09:50:03 15-11-2023

Гость (07:45:19 15-11-2023) Почему таких тварей не было в СССР?... потому что с#кса не было...да и вообще трава зеленее, небо голубее...

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Гость

10:01:29 15-11-2023

Как много стало на амике чернухи...

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Гость

10:12:32 15-11-2023

Гость (10:01:29 15-11-2023) Как много стало на амике чернухи...... это не они это реальность такая

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