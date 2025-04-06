Россиянка выиграла более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога
Она решила сыграть в лотерею
06 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога. Об этом она рассказала в Telegram-канале "Национальная лотерея".
Летом текущего года коллега, занимающаяся астрологией, посоветовала женщине сыграть в лотерею.
"Она сказала, что в этом году у меня идет какая-то удача. Я приобрела десять электронных билетов. В итоге один из билетов оказался выигрышным", – вспоминает победительница.
Часть выигрыша она потратила на закрытие ипотеки. Также победительница планирует осуществить свою мечту – купить сыну питбайк.
Ранее шестеро россиян выиграли в лотерее "Мечталлион", получив в сумме более 16,6 миллиона рублей. Еще 17 человек выиграли по одному миллиону. Розыгрыш был приурочен к Международному женскому дню.
17:20:34 06-04-2025
купить сыну питбайк
Ну-ну
Сколько на этом дерьме безмозглого молодняка бьётся, пусть заодно отложит на сиделку для овоща или место на кладбище
20:18:16 06-04-2025
Присмотрел себе велосипедик. Хороший. Как и цена - 1406200. И размер мой есть. Какую, говорите, лотерейку купить надо?
20:26:53 06-04-2025
Кто поверил в эту сказку тот лошарик. Не заманите меня лотерейки покупать.
21:15:33 06-04-2025
сказки...лотерейные билетики стали покупать меньше....и зомбоящик про несуществующие миллионные выигрыши кажный день привирает....
13:53:32 07-04-2025
Это сейчас что продвигали, астрологию или сомнительную лотерею?