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Россиянка выиграла более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога

Она решила сыграть в лотерею

06 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com
Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога. Об этом она рассказала в Telegram-канале "Национальная лотерея".

Летом текущего года коллега, занимающаяся астрологией, посоветовала женщине сыграть в лотерею.

"Она сказала, что в этом году у меня идет какая-то удача. Я приобрела десять электронных билетов. В итоге один из билетов оказался выигрышным", – вспоминает победительница.

Часть выигрыша она потратила на закрытие ипотеки. Также победительница планирует осуществить свою мечту – купить сыну питбайк.

Ранее шестеро россиян выиграли в лотерее "Мечталлион", получив в сумме более 16,6 миллиона рублей. Еще 17 человек выиграли по одному миллиону. Розыгрыш был приурочен к Международному женскому дню.

Россия Хорошие новости

Комментарии 5

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Гость

17:20:34 06-04-2025

купить сыну питбайк

Ну-ну
Сколько на этом дерьме безмозглого молодняка бьётся, пусть заодно отложит на сиделку для овоща или место на кладбище

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Гость

20:18:16 06-04-2025

Присмотрел себе велосипедик. Хороший. Как и цена - 1406200. И размер мой есть. Какую, говорите, лотерейку купить надо?

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Гость

20:26:53 06-04-2025

Кто поверил в эту сказку тот лошарик. Не заманите меня лотерейки покупать.

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Петр

21:15:33 06-04-2025

сказки...лотерейные билетики стали покупать меньше....и зомбоящик про несуществующие миллионные выигрыши кажный день привирает....

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Гость

13:53:32 07-04-2025

Это сейчас что продвигали, астрологию или сомнительную лотерею?

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