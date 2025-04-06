Россиянка выиграла более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога

Она решила сыграть в лотерею

06 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей, послушав совет астролога. Об этом она рассказала в Telegram-канале "Национальная лотерея".

Летом текущего года коллега, занимающаяся астрологией, посоветовала женщине сыграть в лотерею.

"Она сказала, что в этом году у меня идет какая-то удача. Я приобрела десять электронных билетов. В итоге один из билетов оказался выигрышным", – вспоминает победительница.

Часть выигрыша она потратила на закрытие ипотеки. Также победительница планирует осуществить свою мечту – купить сыну питбайк.

Ранее шестеро россиян выиграли в лотерее "Мечталлион", получив в сумме более 16,6 миллиона рублей. Еще 17 человек выиграли по одному миллиону. Розыгрыш был приурочен к Международному женскому дню.