Шестеро россиян выиграли 100 миллионов рублей в лотерее к 8 Марта

Выигрыш каждого из них составил более 16 миллионов рублей

10 марта 2025, 06:30, ИА Амител

Тысячные и пятитысячные купюры / amic.ru

Шестеро россиян выиграли в лотерее "Мечталлион", получив в сумме более 16,6 миллиона рублей. Еще 17 человек выиграли по одному миллиону. Розыгрыш был приурочен к Международному женскому дню, сообщили РБК в пресс-службе "Национальной лотереи".

Как уточнили в компании, билеты, принесшие суперприз в размере 100 миллионов рублей, были приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае, а также через мобильное приложение лотереи.

Среди победителей, выигравших по одному миллиону рублей, оказались жители Дагестана, Забайкальского края, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областей, а также участники, игравшие онлайн.