Шестеро россиян выиграли 100 миллионов рублей в лотерее к 8 Марта
Выигрыш каждого из них составил более 16 миллионов рублей
10 марта 2025, 06:30, ИА Амител
Шестеро россиян выиграли в лотерее "Мечталлион", получив в сумме более 16,6 миллиона рублей. Еще 17 человек выиграли по одному миллиону. Розыгрыш был приурочен к Международному женскому дню, сообщили РБК в пресс-службе "Национальной лотереи".
Как уточнили в компании, билеты, принесшие суперприз в размере 100 миллионов рублей, были приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае, а также через мобильное приложение лотереи.
Среди победителей, выигравших по одному миллиону рублей, оказались жители Дагестана, Забайкальского края, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областей, а также участники, игравшие онлайн.
"Всего в тираже "Мечталлион" в честь 8 Марта выиграло 1 477 264 билета, общий объем выигрышей составил 285 291 902 рубля", – рассказали в компании.
06:53:54 10-03-2025
Ктт то где то... Но не я..
08:47:13 10-03-2025
Не может так быть чтобы победители так равномерно по стране распрелелились .
Поработать над следующим рассказом повнимательнее.
12:19:54 10-03-2025
В нашей стране такого не может быть в принципе.