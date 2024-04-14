Россиянка задушила 9-летнего внука из-за его поведения

На женщину завели уголовное дело

14 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Место происшествия и фото задержанной / Фото: СУ СКР по Чувашии

Жительница Чебоксар задушила девятилетнего внука, так как ей не понравилось его поведение, пишет SHOT.

По данным издания, мальчика воспитывали мать с бабушкой. 12 апреля женщина вернулась с работы и обнаружила труп сына.

В Следкоме Чувашии сообщили, что после произошедшего 61-летняя пенсионерка спряталась на даче. Ее задержали по горячим следам и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Точные мотивы выясняет следствие.