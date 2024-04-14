Россиянка задушила 9-летнего внука из-за его поведения
На женщину завели уголовное дело
14 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Место происшествия и фото задержанной / Фото: СУ СКР по Чувашии
Жительница Чебоксар задушила девятилетнего внука, так как ей не понравилось его поведение, пишет SHOT.
По данным издания, мальчика воспитывали мать с бабушкой. 12 апреля женщина вернулась с работы и обнаружила труп сына.
В Следкоме Чувашии сообщили, что после произошедшего 61-летняя пенсионерка спряталась на даче. Ее задержали по горячим следам и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Точные мотивы выясняет следствие.
07:40:53 14-04-2024
От осинки не родятся апельсинки.
07:58:31 14-04-2024
Вот они - моральные ценности однополой семьи!
10:49:59 14-04-2024
Может так оно и к лучшему. Ну кто бы вырос у таких мамаш
?
11:04:26 14-04-2024
Народ осатанел - нескончаемые варианты мракобесия.
12:02:11 14-04-2024
Как точно Вы подметили про свою семью!!!
14:54:21 14-04-2024
От осинки не родятся апелсинки (12:02:11 14-04-2024) Как точно Вы подметили про свою семью!!!... Подмечено очень точно. Присоединяюсь.
18:05:31 14-04-2024
Причем тут осинки и апельсинки? У бабки бак конкретно потёк. В стране вообще сложно все с психиатрической помощью. Порой у человека явные проблемы с головой, а в психушку на лечение без его согласия фиг отправишь. Видите ли его права нарушаются. А права окружающих кто соблюдать будет?
22:18:40 14-04-2024
Но ведь вырастают всякие рецидивисты, жулики,бандиты...Они же не рождаются готовыми к эксплуатации весом 80 кг.Вот из таких осинок.