НОВОСТИПроисшествия

Россиянка задушила 9-летнего внука из-за его поведения

На женщину завели уголовное дело

14 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Место происшествия и фото задержанной / Фото: СУ СКР по Чувашии
Место происшествия и фото задержанной / Фото: СУ СКР по Чувашии

Жительница Чебоксар задушила девятилетнего внука, так как ей не понравилось его поведение, пишет SHOT.

По данным издания, мальчика воспитывали мать с бабушкой. 12 апреля женщина вернулась с работы и обнаружила труп сына.

В Следкоме Чувашии сообщили, что после произошедшего 61-летняя пенсионерка спряталась на даче. Ее задержали по горячим следам и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Точные мотивы выясняет следствие.

Убийство дети

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

07:40:53 14-04-2024

От осинки не родятся апельсинки.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:31 14-04-2024

Вот они - моральные ценности однополой семьи!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:59 14-04-2024

Может так оно и к лучшему. Ну кто бы вырос у таких мамаш
?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:26 14-04-2024

Народ осатанел - нескончаемые варианты мракобесия.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
От осинки не родятся апелсинки

12:02:11 14-04-2024

Как точно Вы подметили про свою семью!!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:21 14-04-2024

От осинки не родятся апелсинки (12:02:11 14-04-2024) Как точно Вы подметили про свою семью!!!... Подмечено очень точно. Присоединяюсь.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:31 14-04-2024

Причем тут осинки и апельсинки? У бабки бак конкретно потёк. В стране вообще сложно все с психиатрической помощью. Порой у человека явные проблемы с головой, а в психушку на лечение без его согласия фиг отправишь. Видите ли его права нарушаются. А права окружающих кто соблюдать будет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:40 14-04-2024

Но ведь вырастают всякие рецидивисты, жулики,бандиты...Они же не рождаются готовыми к эксплуатации весом 80 кг.Вот из таких осинок.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров