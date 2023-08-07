Россиянка заказала киллеру любовницу мужа и ее мужа

Договор с киллером отслеживали сотрудники правоохранительных органов

07 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Краснодарского края узнала об измене мужа и решила расправиться с любовницей и ее супругом. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что Надежда была знакома с конкуренткой. Они работали в одной организации.

Сельчанка начала искать киллера, но о ее планах узнали следователи. Все переговоры с предполагаемым убийцей проходили уже под их контролем.

Во время оперативных мероприятий женщину задержали. На нее завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более человек.