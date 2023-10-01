Россиянка заморила ребенка-инвалида голодом и довела его до больницы

У мальчика серьезные проблемы со здоровьем и психическое расстройство

01 октября 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саратова, заморившей ребенка голодом. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько лет женщина не кормила 11-летнего мальчика, не помогала ему в гигиене, чем довела до больницы. Инспекторы ПДН навещали семью, она считалась неблагополучной, но при этом они просто ограничивались профилактическими беседами.

Несовершеннолетний инвалид попал в больницу, помимо серьезных проблем со здоровьем, у него зафиксировали психическое расстройство. На мать и инспекторов ПДН завели уголовные дела.