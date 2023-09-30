Труп женщины в красной куртке нашли на улице в Барнауле
Тело обнаружили на улице Аванесова
30 сентября 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 30 сентября нашли труп женщины, пишет "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что тело обнаружили у березы напротив дома № 76 по улице Аванесова. На месте работают правоохранители.
Причина смерти горожанки неизвестна.
Напомним, 25 сентября на улицах города умерли два человека – на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также на Социалистическом проспекте.
11:40:21 30-09-2023
в городе каждый день умирает 30-40 человек. Человек, к сожалению, смертен. А иногда - внезапно смертен :(
13:37:14 30-09-2023
Я утром на трамвае проезжал, видел место происшествия. Полиция уже была там. Висельник. Но коленями почти доставала до земли (на фото видно) - чтобы так повеситься, надо было ноги сильно поджать. Так что, возможно, ей "помогли". Одета прилично: чистая куртка, выглядит новой - не бомж и не пьяница, судя по всему. Место открытое - рядом магазин, остановка, трамвайные пути.
00:44:25 01-10-2023
Прохожий (13:37:14 30-09-2023) Я утром на трамвае проезжал, видел место происшествия. Полиц... болела, говорят сильно