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Труп женщины в красной куртке нашли на улице в Барнауле

Тело обнаружили на улице Аванесова

30 сентября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 30 сентября нашли труп женщины, пишет "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что тело обнаружили у березы напротив дома № 76 по улице Аванесова. На месте работают правоохранители.

Причина смерти горожанки неизвестна.

Напомним, 25 сентября на улицах города умерли два человека – на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также на Социалистическом проспекте.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

11:40:21 30-09-2023

в городе каждый день умирает 30-40 человек. Человек, к сожалению, смертен. А иногда - внезапно смертен :(

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Прохожий

13:37:14 30-09-2023

Я утром на трамвае проезжал, видел место происшествия. Полиция уже была там. Висельник. Но коленями почти доставала до земли (на фото видно) - чтобы так повеситься, надо было ноги сильно поджать. Так что, возможно, ей "помогли". Одета прилично: чистая куртка, выглядит новой - не бомж и не пьяница, судя по всему. Место открытое - рядом магазин, остановка, трамвайные пути.

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Гость

00:44:25 01-10-2023

Прохожий (13:37:14 30-09-2023) Я утром на трамвае проезжал, видел место происшествия. Полиц... болела, говорят сильно

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