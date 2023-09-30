Труп женщины в красной куртке нашли на улице в Барнауле

Тело обнаружили на улице Аванесова

30 сентября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 30 сентября нашли труп женщины, пишет "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что тело обнаружили у березы напротив дома № 76 по улице Аванесова. На месте работают правоохранители.

Причина смерти горожанки неизвестна.

Напомним, 25 сентября на улицах города умерли два человека – на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также на Социалистическом проспекте.