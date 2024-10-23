Россиянка заразилась ВИЧ после маникюра
Заболевание у женщины обнаружили случайно
23 октября 2024, 19:18, ИА Амител
В Пскове зафиксирован случай заражения ВИЧ-инфекцией местной жительницы. Предположительно, заражение произошло после проведения популярной косметической процедуры – маникюра. Об этом стало известно от городской инфекционной клинической больницы в социальной сети "ВКонтакте".
Как выяснилось, пострадавшая не интересовалась методами обработки инструментов для маникюра и не проходила тестирование на наличие инфекции. В больницу женщина обратилась с другим заболеванием, но в ходе обследования у нее также был обнаружен ВИЧ, о котором она не знала.
В результате расследования, проведенного эпидемиологической службой, было установлено, что женщина регулярно делала косметические процедуры. Других возможных причин заражения не выявлено.
Медучреждение предупредило, что пренебрежение правилами гигиены во время маникюра, пирсинга или татуировки может привести к серьезным последствиям, таким как ВИЧ и гепатит.
20:26:30 23-10-2024
Ну да, ну да, после маникюра
21:19:49 23-10-2024
Ну да... Кто поверил...
07:56:49 24-10-2024
Как никогда здесь подходит любимое выражение доктора Хауса: "Все лгут"
08:24:00 24-10-2024
Предположительно. .. Пусть своих половых партнеров проверяет. Хотя теперь не поймешь кто от кого.
09:36:36 24-10-2024
маникюр - это стрижка и покраска лаком ногтей т е отмерших твердых роговых пластин. В которых нет сосудов и кровь не циркулирует
СПИД -заболевание передающееся путем контакта зараженной крови или ее следов с кровью пострадавшего. Поэтому ни маникюр ни даже прямой половой контакт если не было повреждений заразить спидом неспособны
А вот у зубного можно, при уколах можно, при татуировках можно и при пирсинге можно
ну и если колоться наркотой общим шприцом очень вероятно заражение
10:16:56 24-10-2024
холмс (09:36:36 24-10-2024) маникюр - это стрижка и покраска лаком ногтей т е отмерших т... При неаккуратной обрезке кутикул вполне можно подхватить, если инструменты плохо обработаны.
13:19:06 24-10-2024
Такого, конечно, быть не может. Если только женщина пришла на маникюр и ей его начали делать кровавыми инструментами, с которых капает кровь от предыдущего клиента, причем и эту женщину нормально так порезали. вирус ВИЧ не стоек во внешней среде, он погибает вне организма в течении нескольких минут.
Если бы ВИЧ жил вне организма в течение многих часов или дней (в своих природных концентрациях), мы несомненно наблюдали бы случаи бытового заражения - а их не бывает.
Но это не значит, что можно пользоваться чужими инструментами. И к выбору мастера и салона нужно подходить с особым вниманием, так как при не правильной обработке инструментов можно заразиться такими заболеваниями, как:гепатит В, С,Онихомикоз,Гнойные воспаления.