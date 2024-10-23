Россиянка заразилась ВИЧ после маникюра

Заболевание у женщины обнаружили случайно

23 октября 2024, 19:18, ИА Амител

Маникюр / Фото: pxhere.com/ru/photo/991589

В Пскове зафиксирован случай заражения ВИЧ-инфекцией местной жительницы. Предположительно, заражение произошло после проведения популярной косметической процедуры – маникюра. Об этом стало известно от городской инфекционной клинической больницы в социальной сети "ВКонтакте".

Как выяснилось, пострадавшая не интересовалась методами обработки инструментов для маникюра и не проходила тестирование на наличие инфекции. В больницу женщина обратилась с другим заболеванием, но в ходе обследования у нее также был обнаружен ВИЧ, о котором она не знала.

В результате расследования, проведенного эпидемиологической службой, было установлено, что женщина регулярно делала косметические процедуры. Других возможных причин заражения не выявлено.

Медучреждение предупредило, что пренебрежение правилами гигиены во время маникюра, пирсинга или татуировки может привести к серьезным последствиям, таким как ВИЧ и гепатит.