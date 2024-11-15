Россиянка заживо сожгла семерых членов семьи и получила 13 лет тюрьмы

Женщина намеренно подожгла дом, пока все родственники спали

15 ноября 2024, 17:16, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Верховный Суд Татарстана признал виновной женщину, которая сожгла семерых родственников, сообщили в прокуратуре региона.

Днем 18 июня 2023 года жительница деревни Саитово принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, а затем подожгла. Дома при этом спали все члены семьи: мать, брат, муж и четверо малолетних детей. В результате дом сгорел, а родня – погибла.

Суд признал злоумышленницу виновной и приговорил ее к 13 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год.

В прокуратуре отметили, что пожизненное лишение свободы по российским законам женщинам не назначается.