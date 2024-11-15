Россиянка заживо сожгла семерых членов семьи и получила 13 лет тюрьмы
Женщина намеренно подожгла дом, пока все родственники спали
15 ноября 2024, 17:16, ИА Амител
Верховный Суд Татарстана признал виновной женщину, которая сожгла семерых родственников, сообщили в прокуратуре региона.
Днем 18 июня 2023 года жительница деревни Саитово принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, а затем подожгла. Дома при этом спали все члены семьи: мать, брат, муж и четверо малолетних детей. В результате дом сгорел, а родня – погибла.
Суд признал злоумышленницу виновной и приговорил ее к 13 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год.
В прокуратуре отметили, что пожизненное лишение свободы по российским законам женщинам не назначается.
"А с учетом вердикта присяжных о снисхождении срок или размер назначенного ей наказания не может превышать двух третей максимального срока (20 лет) или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. При этом обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются", – объяснили в ведомстве.
20:24:29 15-11-2024
вот тварь ну если тебя бесили ну так уйди из дома и переедь зачем убивать то теперь мучатся будет
как осознает поступок и что на воле никто не ждет так и за скулит.
жаль мораторий на казнь не снимают чтобы таких нелюдей в утиль
20:40:31 15-11-2024
Она особо опасна, какое снисхождение?