Россиянкам рассказали, насколько сильно подорожала базовая косметичка
Больше всего из предметов косметики подорожала помада
11 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Аналитики выяснили, насколько сильно подорожала базовая косметичка в России. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на статистику IT-компании АТОЛ.
Больше всего подорожала помада – на 22%. Следующие по уровню роста цен – тени для век (+10%). Блеск для губ стал дороже на 6%, карандаш для губ – на 5%, пудра – на 3%.
Самым дорогим предметом в базовой косметичке стал тональный крем. Его средняя стоимость составила 651 рубль. Купить базовый набор косметики можно за 4642 рубля.
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