Россиянкам рассказали, насколько сильно подорожала базовая косметичка

Больше всего из предметов косметики подорожала помада

11 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аналитики выяснили, насколько сильно подорожала базовая косметичка в России. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на статистику IT-компании АТОЛ.

Больше всего подорожала помада – на 22%. Следующие по уровню роста цен – тени для век (+10%). Блеск для губ стал дороже на 6%, карандаш для губ – на 5%, пудра – на 3%.

Самым дорогим предметом в базовой косметичке стал тональный крем. Его средняя стоимость составила 651 рубль. Купить базовый набор косметики можно за 4642 рубля.