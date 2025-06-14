Россиянкам рассказали о пользе красного мяса

В нем много белка и железа

14 июня 2025, 10:50, ИА Амител

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В рационе женщины должны быть не только овощи, фрукты и рыба, но и красное мясо: говядина, баранина, телятина, рассказала терапевт Анастасия Лозикова.

По ее словам, такое мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период беременности, грудного вскармливания и обильных менструаций.

"Во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С", – цитирует Лозикову РИА Новости.

Белок же из красного мяса сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти. А его недостаток грозит слабостью, нарушением менструального цикла и замедлением восстановления после родов.