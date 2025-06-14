НОВОСТИЗдоровье

Россиянкам рассказали о пользе красного мяса

В нем много белка и железа

14 июня 2025, 10:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В рационе женщины должны быть не только овощи, фрукты и рыба, но и красное мясо: говядина, баранина, телятинарассказала терапевт Анастасия Лозикова.

По ее словам, такое мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период беременности, грудного вскармливания и обильных менструаций.

"Во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С", – цитирует Лозикову РИА Новости.

Белок же из красного мяса сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти. А его недостаток грозит слабостью, нарушением менструального цикла и замедлением восстановления после родов.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 7

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гость

11:13:31 14-06-2025

Одни пишут вредно, другие полезно , когда уже эти медики между собой договорятся.

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Гость

11:21:28 14-06-2025

Заголовок звучит так, как будто собрали всех россиянок в каком-нибудь красном уголке и прочитали лекцию))

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Гость

12:04:35 14-06-2025

А цену красного мяса озвучили? Это не доступная роскошь

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Гость

12:50:33 14-06-2025

Цена говядины - не доступна, это роскошь для большинства

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Гость

13:28:06 14-06-2025

Будет хлеб - будет и песня. (с) Л.И. Брежнев "Целина"
Будет мяско - будет и пляска. (с) народная мудрость

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Гость

14:13:43 14-06-2025

Специально смотрел и сравнивал аминокислотный состав, содержание микроэлементов свинины и говядины. Особой разницы не увидел.

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гость

16:42:06 14-06-2025

Гость (14:13:43 14-06-2025) Специально смотрел и сравнивал аминокислотный состав, содерж... И не увидите, стереотип свинина жирная, а говядина типа нет.

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