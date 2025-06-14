Россиянкам рассказали о пользе красного мяса
В нем много белка и железа
14 июня 2025, 10:50, ИА Амител
В рационе женщины должны быть не только овощи, фрукты и рыба, но и красное мясо: говядина, баранина, телятина, рассказала терапевт Анастасия Лозикова.
По ее словам, такое мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период беременности, грудного вскармливания и обильных менструаций.
"Во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С", – цитирует Лозикову РИА Новости.
Белок же из красного мяса сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти. А его недостаток грозит слабостью, нарушением менструального цикла и замедлением восстановления после родов.
11:13:31 14-06-2025
Одни пишут вредно, другие полезно , когда уже эти медики между собой договорятся.
11:21:28 14-06-2025
Заголовок звучит так, как будто собрали всех россиянок в каком-нибудь красном уголке и прочитали лекцию))
12:04:35 14-06-2025
А цену красного мяса озвучили? Это не доступная роскошь
12:50:33 14-06-2025
Цена говядины - не доступна, это роскошь для большинства
13:28:06 14-06-2025
Будет хлеб - будет и песня. (с) Л.И. Брежнев "Целина"
Будет мяско - будет и пляска. (с) народная мудрость
14:13:43 14-06-2025
Специально смотрел и сравнивал аминокислотный состав, содержание микроэлементов свинины и говядины. Особой разницы не увидел.
16:42:06 14-06-2025
Гость (14:13:43 14-06-2025) Специально смотрел и сравнивал аминокислотный состав, содерж... И не увидите, стереотип свинина жирная, а говядина типа нет.