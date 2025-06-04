Россиянам рассказали, при каких заболеваниях лучше отказаться от кваса

В Роспотребнадзоре дали советы по правильному выбору напитка

04 июня 2025, 16:31, ИА Амител

Квас / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Квас улучшает обмен веществ, поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также содержит всего 27 калорий на 100 граммов, однако некоторым людям этот напиток может только навредить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, больным гастритом и циррозом печени лучше отказаться от кваса, так как он может усугубить эти заболевания.

При покупке напитка специалисты советуют обращать внимание на состав: в хорошем квасе должна быть только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Кроме того, качественный квас должен пениться, не иметь осадка и продаваться в темной таре, которая защищает жидкость от солнечного света.

При покупке кваса на розлив советуют также обращать внимание на санитарные условия вокруг точки (контейнеры с крышками, вывоз мусора, защита бочки от прямых солнечных лучей), а у продавцов должна быть медкнижка и документы, подтверждающие безопасность, качество и происхождение продукции.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала самые полезные напитки в жару.