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Россиянке в голову прилетело колесо от автобуса

Женщина попала в больницу с тяжелыми травмами

16 февраля 2024, 16:46, ИА Амител

Протектор на шинах / Фото: pxhere.com
Протектор на шинах / Фото: pxhere.com

Жительнице Ленинградской области в голову попало колесо, отлетевшее от автобуса. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел рядом с жилым домом. С места происшествия пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу. Ей потребовалась помощь нейрохирургов.

У пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. 

Врачи оценивают состояние женщины как средней степени тяжести.

Правоохранители разбираются в случившемся.

ДТП

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