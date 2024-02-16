Россиянке в голову прилетело колесо от автобуса

Женщина попала в больницу с тяжелыми травмами

16 февраля 2024, 16:46, ИА Амител

Протектор на шинах / Фото: pxhere.com

Жительнице Ленинградской области в голову попало колесо, отлетевшее от автобуса. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел рядом с жилым домом. С места происшествия пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу. Ей потребовалась помощь нейрохирургов.

У пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.

Врачи оценивают состояние женщины как средней степени тяжести.

Правоохранители разбираются в случившемся.