Россиянке в голову прилетело колесо от автобуса
Женщина попала в больницу с тяжелыми травмами
16 февраля 2024, 16:46, ИА Амител
Протектор на шинах / Фото: pxhere.com
Жительнице Ленинградской области в голову попало колесо, отлетевшее от автобуса. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел рядом с жилым домом. С места происшествия пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу. Ей потребовалась помощь нейрохирургов.
У пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.
Врачи оценивают состояние женщины как средней степени тяжести.
Правоохранители разбираются в случившемся.
Комментарии 0