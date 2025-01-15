Россиянки рассказали, какие шоу, фильмы и сериалы смотрят втайне от всех

О наличии любимых жанров, о которых неловко рассказывать друзьям, признались девять из десяти респонденток

15 января 2025, 18:32, ИА Амител

Леди Mail и VK Видео узнали у россиянок, какие у них есть guilty pleasures в видеоконтенте – жанры, к которым они питают тайную слабость.

О наличии любимых жанров, о которых неловко рассказывать друзьям (guilty pleasure), поведали девять из десяти респонденток. При этом термин guilty pleasure знают 43% россиянок. Самым популярным жанром являются шоу об экстрасенсах и мистике – их смотрят 16% женщин. На втором месте – реалити и ток-шоу, их любят 14%. Третье место заняли "глупые" комедии, в любви к которым признались 13% опрошенных.

Другими "стыдными", но любимыми жанрами россиянки назвали турецкие сериалы (10%), шоу и блоги об астрологии (8%), российские сериалы 90-х и нулевых (8%), стереотипные блокбастеры (5%), латиноамериканские сериалы (4%), хейт-шоу (3%), индийские сериалы (2%). Среди регионов России в Краснодаре больше всего поклонниц турецких сериалов, в Казани – латиноамериканских, а в Екатеринбурге – индийских.

Женщины также признавались в тайной симпатии к дорамам, "дешевой" фантастике, аниме и документальным фильмам о маньяках. 10% респонденток заявили, что нет таких жанров, за любовь к которым им было бы неловко.

Треть россиянок готовы разделить свое тайное киноувлечение с партнером – посмотреть контент вместе или обсудить его. Еще треть оставляют этот досуг в тайне от всех. 14% респонденток готовы разделить его с близкой подругой или другом, по 7% – с родителями или братом/сестрой. Коллегу в качестве доверенного лица выберут 2% опрошенных. Самара выделяется наибольшей долей любительниц уединенного просмотра, а в Екатеринбурге больше тех, кто смотрит такой контент с родителями.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в декабре 2024 года. В опросе приняли участие 2,3 тысячи женщин из разных регионов России.