Жители Алтайского края сообщили о сбоях в работе некоторых телеканалов

По данным РТРС, профилактических работ на это время не запланировано

15 января 2025, 17:30, ИА Амител

Пульт от ТВ / Фото: unsplash.com / Erik Mclean

Сбой в работе некоторых телеканалов заметили жители Алтайского края в среду, 15 января. Об этом сообщает "Алтапресс".

В частности, с утра не работали каналы "Культура" и "МУЗ-ТВ". В каких именно населенных пунктах и районах были неполадки – в публикации не уточняется. Причина сбоя также неизвестна, но не исключено, что на каналах проводились профилактические работы.

Отметим, что, по данным РТРС, с 13 по 19 января не планировались профилактически и иные работы, требующие отключения передающего оборудования радиотелевизионных станций.