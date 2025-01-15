Жители Алтайского края сообщили о сбоях в работе некоторых телеканалов
По данным РТРС, профилактических работ на это время не запланировано
15 января 2025, 17:30, ИА Амител
Пульт от ТВ / Фото: unsplash.com / Erik Mclean
Сбой в работе некоторых телеканалов заметили жители Алтайского края в среду, 15 января. Об этом сообщает "Алтапресс".
В частности, с утра не работали каналы "Культура" и "МУЗ-ТВ". В каких именно населенных пунктах и районах были неполадки – в публикации не уточняется. Причина сбоя также неизвестна, но не исключено, что на каналах проводились профилактические работы.
Отметим, что, по данным РТРС, с 13 по 19 января не планировались профилактически и иные работы, требующие отключения передающего оборудования радиотелевизионных станций.
18:05:58 15-01-2025
Госдеп! Точно!
18:26:20 15-01-2025
Гость (18:05:58 15-01-2025) Госдеп! Точно!... Байден вредит☝️ пользуется полномочиями пока на пенсию не вышел😂
18:31:33 15-01-2025
каналы, сбои Инета.
какое-то воздействие есть.
на ЭТП Роселторг у меня несколько процедур, а он с 09.01 лежит.
была атака, там хлопнули все. данные, инфраструктура вообще все.
когда восстановят вообще ничего не говорят.
11:16:10 16-01-2025
Гость (18:31:33 15-01-2025) каналы, сбои Инета.какое-то воздействие есть.на ЭТП ... написали же в ркн уборщица кабель из розетки выдернула)