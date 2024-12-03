Россиянки стали чаще искать в интернете способы отправить мужа на СВО

Число таких запросов увеличилось в 15 раз

03 декабря 2024, 22:10, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В 2024 году российские женщины стали в 15 раз чаще искать в интернете информацию о том, как отправить мужа на СВО. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Яндекса".

"В мае запрос "как отправить мужа на СВО" вбивали в поиск всего 281 раз. В августе же количество таких запросов подскочило до 4 256", – пишет издание.

Примечательно, что именно в конце весны и летом в регионах стали увеличиваться выплаты добровольцам, заключающим контракты с Минобороны РФ.

Кроме того, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа до 31 декабря. Выплата составит 400 тыс. рублей.