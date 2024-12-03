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Россиянки стали чаще искать в интернете способы отправить мужа на СВО

Число таких запросов увеличилось в 15 раз

03 декабря 2024, 22:10, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В 2024 году российские женщины стали в 15 раз чаще искать в интернете информацию о том, как отправить мужа на СВО. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Яндекса".

"В мае запрос "как отправить мужа на СВО" вбивали в поиск всего 281 раз. В августе же количество таких запросов подскочило до 4 256", – пишет издание.

Примечательно, что именно в конце весны и летом в регионах стали увеличиваться выплаты добровольцам, заключающим контракты с Минобороны РФ.

Кроме того, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа до 31 декабря. Выплата составит 400 тыс. рублей.

Военнослужащий. Камуфляж / Фото: freepik

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Комментарии 13

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Гость

22:18:06 03-12-2024

Любовь...

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Кхм...

23:00:12 03-12-2024

Мужики, сдавайте рога в каптёрку, пока не поздно!😆

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Гость

07:02:06 04-12-2024

Олени до сих пор ведутся?

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Гость

07:17:36 04-12-2024

а зачем искать в интернете? В трамвае каждые 15 минут по радио рассказывают как. Баннеры по всему городу. Реклама на ТВ

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Гость

08:54:29 04-12-2024

Гость (07:17:36 04-12-2024) а зачем искать в интернете? В трамвае каждые 15 минут по рад... Они хотят найти способ без его согласия.
Спать лёг дома, а проснулся уже в поезде

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Гость

20:02:45 04-12-2024

Гость (08:54:29 04-12-2024) Они хотят найти способ без его согласия.Спать лёг дома, ... Надо, надо им такую возможность предоставить. На госуслугах кнопочку сделать и выплату прямо жене на карту. А при регистрации брака согласие мужика на эту опцию.

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Гость

09:02:23 04-12-2024

Социальные выплаты и так не покрывают запросы а тут еще кредиты и инфляция - самостоятельным и самодостаточным россиянкам стало сильно не хватать денег.

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Гость

12:58:19 04-12-2024

Гость (09:02:23 04-12-2024) Социальные выплаты и так не покрывают запросы а тут еще кред... причем тут деньги, вообще. Они едут защищать нас. Или вы считаете, что все только ради денег?

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Гость

14:15:03 04-12-2024

Гость (12:58:19 04-12-2024) причем тут деньги, вообще. Они едут защищать нас. Или вы счи... Речь не о них какие бы не были у них мотивы, речь о вас. Тех, кто их туда осознанно подталкивает в надежде за счет их здоровья/жизни решить свои материальные вопросы. Это даже не знаю как назвать. Но об этом не принято говорить ибо камня на камне не оставляет от тщательно культивируемого образа жены-подруги-матери, да и женщины вообще.

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Татьяна

16:05:39 04-12-2024

Гость (14:15:03 04-12-2024) Речь не о них какие бы не были у них мотивы, речь о вас. Тех... согласна. Это как же нужно "любить" мужа чтобы идти на такое? Если муж сам изъявит желание-это одно. Даже в таком случае пока он там с ума сойти можно в ожидании.

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Гость

09:27:42 04-12-2024

отправить мужа на СВО --- цинично

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Гость

20:04:47 04-12-2024

Гость (09:27:42 04-12-2024) отправить мужа на СВО --- цинично... Зато честно и практично

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Гость

10:35:49 04-12-2024

Имей совесть. Закрой жене ипотеку и кредит на машину. Ну и чтоб на ноготочки еще осталось и реснички.

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