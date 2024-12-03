Россиянки стали чаще искать в интернете способы отправить мужа на СВО
Число таких запросов увеличилось в 15 раз
03 декабря 2024, 22:10, ИА Амител
В 2024 году российские женщины стали в 15 раз чаще искать в интернете информацию о том, как отправить мужа на СВО. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные "Яндекса".
"В мае запрос "как отправить мужа на СВО" вбивали в поиск всего 281 раз. В августе же количество таких запросов подскочило до 4 256", – пишет издание.
Примечательно, что именно в конце весны и летом в регионах стали увеличиваться выплаты добровольцам, заключающим контракты с Минобороны РФ.
Кроме того, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа до 31 декабря. Выплата составит 400 тыс. рублей.
22:18:06 03-12-2024
Любовь...
23:00:12 03-12-2024
Мужики, сдавайте рога в каптёрку, пока не поздно!😆
07:02:06 04-12-2024
Олени до сих пор ведутся?
07:17:36 04-12-2024
а зачем искать в интернете? В трамвае каждые 15 минут по радио рассказывают как. Баннеры по всему городу. Реклама на ТВ
08:54:29 04-12-2024
Гость (07:17:36 04-12-2024) а зачем искать в интернете? В трамвае каждые 15 минут по рад... Они хотят найти способ без его согласия.
Спать лёг дома, а проснулся уже в поезде
20:02:45 04-12-2024
Гость (08:54:29 04-12-2024) Они хотят найти способ без его согласия.Спать лёг дома, ... Надо, надо им такую возможность предоставить. На госуслугах кнопочку сделать и выплату прямо жене на карту. А при регистрации брака согласие мужика на эту опцию.
09:02:23 04-12-2024
Социальные выплаты и так не покрывают запросы а тут еще кредиты и инфляция - самостоятельным и самодостаточным россиянкам стало сильно не хватать денег.
12:58:19 04-12-2024
Гость (09:02:23 04-12-2024) Социальные выплаты и так не покрывают запросы а тут еще кред... причем тут деньги, вообще. Они едут защищать нас. Или вы считаете, что все только ради денег?
14:15:03 04-12-2024
Гость (12:58:19 04-12-2024) причем тут деньги, вообще. Они едут защищать нас. Или вы счи... Речь не о них какие бы не были у них мотивы, речь о вас. Тех, кто их туда осознанно подталкивает в надежде за счет их здоровья/жизни решить свои материальные вопросы. Это даже не знаю как назвать. Но об этом не принято говорить ибо камня на камне не оставляет от тщательно культивируемого образа жены-подруги-матери, да и женщины вообще.
16:05:39 04-12-2024
Гость (14:15:03 04-12-2024) Речь не о них какие бы не были у них мотивы, речь о вас. Тех... согласна. Это как же нужно "любить" мужа чтобы идти на такое? Если муж сам изъявит желание-это одно. Даже в таком случае пока он там с ума сойти можно в ожидании.
09:27:42 04-12-2024
отправить мужа на СВО --- цинично
20:04:47 04-12-2024
Гость (09:27:42 04-12-2024) отправить мужа на СВО --- цинично... Зато честно и практично
10:35:49 04-12-2024
Имей совесть. Закрой жене ипотеку и кредит на машину. Ну и чтоб на ноготочки еще осталось и реснички.