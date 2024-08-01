Боевой стимул. Что скрывается за повышением выплат участникам СВО?

Наблюдатели заподозрили нехватку бойцов и оценили возможность мобилизации

01 августа 2024, 06:20, ИА Амител

Военнослужащий. Камуфляж / Фото: freepik

Подписанный президентом РФ указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО уже обсуждается как среди военных, так и в экспертной среде. Наблюдатели пытаются понять, связано ли увеличение размера выплат с необходимостью привлечь новые силы для решения боевых задач, а еще рассуждают насколько это решение подкреплено финансово и не является ли оно прелюдией к новой мобилизации. На эти и другие вопросы попытался найти ответ и журналист amic.ru Андрей Магас.

Подняли "боевые" – поднимут и зарплату?

Согласно президентскому указу, заключившим с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт для участия в военной операции на Украине (сроком на год и более) единовременно выплатят 400 тысяч рублей. Это делается, как говорится в документе, "в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим". Финансирование расходов (как и порядок выплаты) возложено на правительство.

При этом такое вознаграждение касается только новых контрактников – оно не будет суммироваться с тем, что получали пришедшие на СВО с осени 2022-го бойцы ВС РФ и Росгвардии, которым единовременно выплачивалось 195 тысяч рублей.

Региональным властям также рекомендовано установить и осуществить новым контрактникам выплаты в размере не менее 400 рублей из местных бюджетов.

Житель Барнаула Максим, несколько раз заключавший контракт для участия в СВО (и не исключающий очередной поездки в зону боевых действий), считает, что повышение суммы единовременной выплаты вызвано прежде всего экономическими причинами.

"Все-таки в Минобороны стараются следить за ситуацией, настроениями бойцов и понимают, что нужно учитывать фактор инфляции. Также пошли разговоры, что ежемесячные выплаты тоже могут увеличить. Но на сколько и когда – пока неизвестно", – рассказал он amic.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение размера выплат не связано с изменением задач СВО, и объяснил указ президента "непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей".

С этим согласен военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

"Это свидетельство продуманной политики и заботы верховного главнокомандующего о своих военных. И ее проявлений в последнее время было немало. Можно совершенно точно сказать, что при подготовке президентских указов, касающихся данного аспекта СВО, самым тщательным образом учитывается не только военная, но и финансовая составляющая", – пояснил он amic.ru.

Регионы перешли на миллионы

Размеры региональных выплат администрации некоторых субъектов Федерации подняли еще до нынешнего президентского указа. Так, в Москве решением мэра Сергея Собянина с 23 июля установлена сумма в 1,9 млн рублей, в Санкт-Петербурге ее увеличили на 500 тысяч и теперь выплачивают 1,8 млн рублей, в Ленинградской области – 1,5 млн рублей. В Ростовской области заключившим контракт с 27 июля по 31 августа выплатят 1,2 млн рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Военный эксперт, полковник авиации Виктор Алкснис считает, что повышение региональных выплат связано с повышенной нагрузкой на государственную казну:

"Конечно, такой подход со стороны территорий выглядит довольно интересно – все-таки СВО проводит федеральный центр, и основная нагрузка должна ложиться именно на него. Однако федеральный бюджет, похоже, не до конца справляется, и приходится задействовать субъекты Федерации. Откуда у них такие средства – сказать трудно, но пока деньги они находят", – высказал он свое мнение amic.ru.

По мнению барнаульца Максима, одним из мотивов повышения выплат стала разница в размерах региональных вознаграждений:

"Если богатые регионы могут бойцам выплатить под миллион или даже выше, то живущие более скромно, скажем, как наш Алтайский край, такого позволить не в состоянии. Вот в столице и решили каким-то образом внести некую справедливость. Понятно, что уравнять не получится, но общий уровень все равно повыше теперь будет".

Увеличить набор, возместить потери

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что увеличенные выплаты позволят привлечь новых контрактников. "Это, конечно, поможет в наборе личного состава. Человек, скорее всего, отдаст эти деньги семье, которой будет полегче", – заявил он изданию lenta.ru.

Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Алкснис:

"Ряд признаков указывают на то, что поток добровольцев в последнее время стал иссякать. Кроме того, требуется возмещать потери на СВО, в том числе безвозвратные, которые есть, о них подробно у нас не сообщают, но масштаб примерно обозначил президент страны на Петербургском экономическом форуме. Поэтому одной из мер для привлечения людей, видимо, стало повышение суммы единовременных выплат".

Если же говорить о кадровом потенциале ВС РФ, то стоит напомнить, что в декабре 2023-го в материалах Минобороны РФ "Армия в цифрах" впервые после начала СВО было названо количество контрактников в рядах ВС РФ – 640 тысяч человек, о чем сообщал РБК.

11 июля 2024 года Минобороны информировало , что с января порядка 190 тысяч россиян заключили контракты с ведомством, а "среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет тысячу человек в сутки". Это совпало с утверждением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сообщившего 4 июля, что в текущем году контракты подписали порядка 200 тысяч человек.

Кроме того, в составе отрядов БАРС ("Боевого армейского резерва страны") через СВО прошли более 40 тысяч человек. Из них 7 тысяч в декабре 2023-го находились в зоне спецоперации, говорилось в упомянутых материалах "Армия в цифрах".

Следует напомнить, что отряды БАРС были созданы в 2015 году после подписания Путиным указа "О создании мобилизационного людского резерва ВС РФ". Активный набор в них начался в 2021-м незадолго до начала СВО. Некоторые подразделения были созданы писателем Захаром Прилепиным, известным командиром Сергеем Фомченковым (бывший нацбол, позывной "Фомич"), казацкими формированиями и др. Причем формально бойцы БАРС не приравнены к военнослужащим-контрактникам, поскольку считаются гражданскими лицами.

Мобилизация и мотивация

Версию изменения характера СВО и возможной новой волны мобилизации Дмитрий Песков отверг еще 27 июля, когда заверил журналистов, что во властных структурах "о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".

Бывший участник СВО Максим скептически относится к возможной мобилизации и сообщил, что в настоящее время большого недобора военнослужащих в зоне спецоперации не ощущается:

"Недостатка нет, плюс-минус, конечно. Конечно, может быть нехватка каких-то специалистов, но в целом, судя по тем задачам, которые сейчас ставятся, народу вполне хватает".

Кстати, президент РФ Владимир Путин в июне на пленарном заседании Петербургского экономического форума также указал на соответствие количества бойцов тем задачам, что решает сегодня армия.

"Если мы хотим это сделать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", – рассказал глава государства.

Впрочем, Виктор Алкснис полагает, что новая волна мобилизации в России все-таки будет:

"Этого не избежать. Масштаб задач растет, потери возмещать надо. Сомнительно, что за счет добровольцев получится со всем этим справиться".

А вот по мнению Ивана Коновалова, потребности в мобилизации нет, поскольку нет нехватки в желающих подписать контракт: