Россиянку до смерти избили во время застолья и закопали
Возбуждено уголовное дело
05 августа 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В селе Деревянном Республики Карелия двое мужчин до смерти избили 44-летнюю женщину, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его данным, 3 августа 38-летний и 34-летний злоумышленники во время застолья начали наносить знакомой удары по голове, а после того как она скончалась, закопали ее тело.
Впоследствии правоохранители наши труп, а нападавших задержали.
"Известно, что мужчины ранее уже были судимы. Против них возбудили уголовное дело по статье "Убийство", – отмечает издание.
Ранее ревнивец зарезал жену на глазах у дочери в подмосковном Дмитрове.
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