Россиянку до смерти избили во время застолья и закопали

Возбуждено уголовное дело

05 августа 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Деревянном Республики Карелия двое мужчин до смерти избили 44-летнюю женщину, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 3 августа 38-летний и 34-летний злоумышленники во время застолья начали наносить знакомой удары по голове, а после того как она скончалась, закопали ее тело.

Впоследствии правоохранители наши труп, а нападавших задержали.

"Известно, что мужчины ранее уже были судимы. Против них возбудили уголовное дело по статье "Убийство", – отмечает издание.

Ранее ревнивец зарезал жену на глазах у дочери в подмосковном Дмитрове.