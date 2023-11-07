Женщин, отказавшихся от аборта, предложили поощрять за передачу детей государству

Соответствующая инициатива направлена Татьяне Голиковой

07 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка с последующей передачей его на воспитание государству, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что сохранение жизни ребенка – это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои предложения", – говорится в обращении депутата Султана Хамзаева, направленном зампреду правительства Татьяне Голиковой.

Он подчеркнул, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка – забрать его на попечение государства.