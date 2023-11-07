Женщин, отказавшихся от аборта, предложили поощрять за передачу детей государству
Соответствующая инициатива направлена Татьяне Голиковой
07 ноября 2023, 14:20, ИА Амител
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка с последующей передачей его на воспитание государству, сообщает РИА Новости.
"Считаю, что сохранение жизни ребенка – это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои предложения", – говорится в обращении депутата Султана Хамзаева, направленном зампреду правительства Татьяне Голиковой.
Он подчеркнул, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка – забрать его на попечение государства.
14:29:35 07-11-2023
У нас детские дома кончились? Всех детей по домам разобрали? Или в них райские условия?
14:32:15 07-11-2023
Информационное агентство «Панорама»
14:45:44 07-11-2023
Кгхм... А он не в курсе, что женщина, "отдавшая" ребенка государству, платит на него алименты? Это раз. И два - беременность - это нехилая такая нагрузка на организм. Сурмам так-то не копейки платят... Депутат точно уверен, что государство готово вот в это вот вложиться, или как обычно?
15:01:29 07-11-2023
Если б я был Султан... По непроверенным данным, у него один ребёнок. Пусть работает над этим вопросом. И хорошо бы , у себя на родине.
15:03:33 07-11-2023
Ну как вариант. Наверное это лучше, чем убить не родившегося. Но он вырастет и будет узнавать, где мама, фиг знает, как это на психику повлияет. В идеале уговорить маму, оставить ребенка, если это не криминальный случай
15:43:27 07-11-2023
Гость (15:03:33 07-11-2023) Ну как вариант. Наверное это лучше, чем убить не родившегося... С условием, что уговоривший будет потом этого ребенка содержать до 18 лет) А то как уговаривать, так толпы, а как родился - сама, все сама.
13:24:14 08-11-2023
Гость (15:43:27 07-11-2023) С условием, что уговоривший будет потом этого ребенка содерж... уговоривший будет потом этого ребенка содержать до 18 лет ---- так это и будет государство. Уж лучше уговорить и помогать маме, чем забирать у мамы и содержать на государственные деньги. По деньгам то же, но так у ребенка будет мама
15:58:51 07-11-2023
Гость (15:03:33 07-11-2023) Ну как вариант. Наверное это лучше, чем убить не родившегося... Чем лучше? Зачем рожать заведомо несчастного ребенка?
15:10:37 07-11-2023
Зачем поощрять рождение детей, которые лишены родителей еще до рождения? Это ведь несчастье для ребенка - расти без родителей в казенном доме. Зачем это поощрять?
22:52:20 07-11-2023
Гость (15:10:37 07-11-2023) Зачем поощрять рождение детей, которые лишены родителей еще ... у маленького есть огромные шансы вырости в семье, окружённым любовью и заботой.
13:08:30 08-11-2023
Элен без ребят (22:52:20 07-11-2023) у маленького есть огромные шансы вырости в семье, окружённым... Что-то не особо разбирают дет.домовских детей по семьям.
15:10:59 07-11-2023
Пусть депутаты покажут пример на себе. глянем.
15:13:58 07-11-2023
То есть государство поощряет продажу детей?
20:22:00 07-11-2023
Гость (15:13:58 07-11-2023) То есть государство поощряет продажу детей?... неее, дарение...
15:18:24 07-11-2023
А, Хамзаев...
15:25:07 07-11-2023
Уже не знают как Заставить рожать.Может уровень жизни повысить ,а бешенные цены снизить и мужиков ( ну сами знаете)
15:45:55 07-11-2023
институт семьи порушили, до основания. катимся к тому чтоб фермы для девченок открыть, родильные. лишь бы рожали. позорище
16:19:38 07-11-2023
Сегодня детские дома хорошо финансируются: на содержание одного ребенка в месяц выделяют в среднем 100 000—300 000 ₽. Так давайте сразу мамам выделять на ребенка в семье по 100-150 тыс. так и проблем не будет. И ребенок в семье и государству нет нагрузки.
16:22:28 07-11-2023
Пусть государство сначала научится вовремя обеспечивать жильем детей-сирот, а потом уже о чем-то дальше говорить. Моей знакомой 33 года, до сих пор нет жилья, как вышла из детдома, стоит в очереди. Нормально, да? Основная часть зарплаты уходит на съем жилья, живет впроголодь. Браво, государство!
19:43:45 07-11-2023
Анна (16:22:28 07-11-2023) Пусть государство сначала научится вовремя обеспечивать жи... Государство должно давать равные возможности всём - и сиротам и не сиротам. Никаких квартир. Общежитие нуждающимся. Живи, работай, зарабатывай себе квартиру или дом. Почему мои дети должны на своё жильё пахать всю жизнь, а дети алкоголиков из детдома - получать бесплатное жильё за мой же налог? Мало того, что за мои налоги уже содержатся их родители в тюрьмах и наркодиспансерах, та ещё и их произведения я должен содержать вместо своих детей. Идиотский популистский ельцинский закон давно пора отменить.
16:40:32 07-11-2023
А вот и дополнительный заработок для мамашек, которые рожают для пособий, которые и выпить любят и наркотой не брезгуют. Уже заведомо несчатные дети((( ни родителей, ни детей((( Что за бред такой пришел в голову?(((
17:36:44 07-11-2023
В октябре 2023г отрожали последние беременные, зачавшие в 2022г до нового закона о детских пособиях от 2023 г. Рожали ради денег, а воспитанием детей не занимались. Возникло много работы для органов опеки. Предлагается сэкономить на зарплате работников опеки (упразднить орган). Родил - сдал государству. На содержание ребёнка в детдоме с родителей брать алименты.
14:54:29 08-11-2023
Детский дом, да еще в России, да с нашим жульем..... Лучше аборт.