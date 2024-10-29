Россиянок предложили отправлять на удаленку для повышения рождаемости

Активисты уже направили обращение в Госдуму

29 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: pxhere.com/ru/photo/714530

Члены движения "Ветераны России" предложили отправлять россиянок на удаленку, чтобы повышать рождаемость. Об этом сообщает Shot.

Общественники считают, что миллионы женщин занимаются работой, которую можно делать из дома. Также в обращении отметили, что, согласно научным исследованиям, женщины, которые работают удаленно, чаще становятся матерями. При этом работодатели обычно предпочитают сотрудников, у которых нет маленьких детей.

"Сегодня для России важно создавать условия, которые помогут укрепить демографическую ситуацию, и это вопрос не только государственной поддержки, но и гибкости в подходе к труду. Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах", – считает председатель движения Ильдар Резяпов.

Активисты направили обращения в Госдуму, Совет Федерации и в Администрацию президента.