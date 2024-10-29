Россиянок предложили отправлять на удаленку для повышения рождаемости
Активисты уже направили обращение в Госдуму
29 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Члены движения "Ветераны России" предложили отправлять россиянок на удаленку, чтобы повышать рождаемость. Об этом сообщает Shot.
Общественники считают, что миллионы женщин занимаются работой, которую можно делать из дома. Также в обращении отметили, что, согласно научным исследованиям, женщины, которые работают удаленно, чаще становятся матерями. При этом работодатели обычно предпочитают сотрудников, у которых нет маленьких детей.
"Сегодня для России важно создавать условия, которые помогут укрепить демографическую ситуацию, и это вопрос не только государственной поддержки, но и гибкости в подходе к труду. Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах", – считает председатель движения Ильдар Резяпов.
Активисты направили обращения в Госдуму, Совет Федерации и в Администрацию президента.
16:10:31 29-10-2024
Вот интересно, каким местом думали активисты? Какой смысл отправлять на удалёнку россиянок без россиян?
16:25:19 29-10-2024
Гость (16:10:31 29-10-2024) смысл отправлять на удалёнку россиянок без россиян?... а россиянин нужен на пару минут в год - заделать и все
20:30:46 29-10-2024
Гость (16:25:19 29-10-2024) а россиянин нужен на пару минут в год - заделать и все... Полностью согласен. Мужчины и одного на всех хватит, это вам не мешки ворочить)
20:49:21 29-10-2024
Гость (16:25:19 29-10-2024) а россиянин нужен на пару минут в год - заделать и все... Да что вам за скорострелы попадались то? Или дело в вас и они старались побыстрее отстреляться и на свободу сбежать?
17:14:20 29-10-2024
Гость (16:10:31 29-10-2024) Вот интересно, каким местом думали активисты? Какой смысл от... Ты немецкие фильмы, про сантехников не видел ?
16:12:56 29-10-2024
а эти инициаторы не в курсе, что у удаленщиков рабочее время увеличивается на 20%? то есть, когда человек вышел из офиса и забыл о работе, а когда дома сидит ему задачи сыпят и после работы. И что будет делать мама в таком случае?
16:20:25 29-10-2024
Гость (16:12:56 29-10-2024) а эти инициаторы не в курсе, что у удаленщиков рабочее время... Глупости не пишите. Работаю удаленно. Включаю программу на компьютере за 5 минут до начала рабочего дня. Выключаю по окончанию РД. Никто никаких дополнительных задач не сыпет. Супруга, когда от ковида все прятались, так же была на удаленке. Ей тоже никто ничего не сыпал после работы.
16:32:01 29-10-2024
Гость (16:20:25 29-10-2024) Глупости не пишите. Работаю удаленно. Включаю программу на к... Родила, нет
16:35:47 29-10-2024
Гость (16:20:25 29-10-2024) Глупости не пишите. Работаю удаленно. Включаю программу на к...
Ну и, результат то есть? Вы вместе с супругой работали совместно на удалёнке...
20:52:14 29-10-2024
Гость (16:35:47 29-10-2024) Ну и, результат то есть? Вы вместе с супругой работали с... Два ребенка. Младшему 15 лет. Тогда про ковид не слышно было. Какие еще тупые вопросы будут?
17:09:24 29-10-2024
Гость (16:20:25 29-10-2024) Глупости не пишите. Работаю удаленно. Включаю программу на к... если вы с супругой в государственной конторе работаете, то может быть и не перерабатываете, а у частников не так. И в 10 вчера задачи накидывали. Поинтересуйтесь на досуге, сколько перерабатывают по рабочим часам удаленщики.
20:28:18 29-10-2024
Гость (17:09:24 29-10-2024) если вы с супругой в государственной конторе работаете, то м... при чем здесь частник? Пишешь заявление у досвидули! А если раб ментальный то зачем это на Амике транслировать!!!!?
20:57:14 29-10-2024
Гость (17:09:24 29-10-2024) если вы с супругой в государственной конторе работаете, то м... Супруга в госконторе, я в частной. Что мы делали ранее не так и что я сейчас делаю не так? У меня рабочие программы закрыты, сейчас сижу с пивасиком и чипсами, смотрю кино. Немного отвлекся на глупые вопросы. Более глупые вопросы будут или я буду кино далее смотреть?
16:42:38 29-10-2024
Очешуели? Удаленка - это тоже работа. Работа, а не отдых. То есть женщина должна работать и одновременно с ребенком заниматься? Не есть, не спать. Очень удобно - никаких тебе декретов, паши на износ. А потом будут удивляться, а че это мамы с детьми в окна выходят. Слов цензурных нет.
17:54:10 29-10-2024
Предлагаются какие угодно методы, лишь бы откреститься от самого эффективного - повышения качества жизни россиян до цивилизованного уровня!
20:29:35 29-10-2024
Гость (17:54:10 29-10-2024) Предлагаются какие угодно методы, лишь бы откреститься от са... ни кто не держит Билет на самолет и в Райскую жизнь! Зачем трепеть?)))) Или плохому танцору что-то мешает?
22:15:32 29-10-2024
Гость (20:29:35 29-10-2024) ни кто не держит Билет на самолет и в Райскую жизнь! Зачем т...
То есть вы даже не верите, что в России можно достичь "цивилизованного уровня"? Хилый нынче патриот пошел