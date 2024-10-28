Барнаульцам рассказали, как ноябрьские праздники повлияют на зарплату

Специалист отметил, что этот месяц можно рассматривать для того, чтобы взять отпуск

28 октября 2024, 20:45, ИА Амител

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В России ежегодно 4 ноября отмечают День народного единства. Этот день является нерабочим для большинства работников, объяснил Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob.

В этом году 4 ноября приходится на понедельник, поэтому для сотрудников с пятидневной рабочей неделей этот день будет выходным. Если же у работника сменный график, то ему полагается повышенная оплата или дополнительный выходной день по желанию. Однако для сотрудников, работающих по договору гражданско-правового характера, такие гарантии не предусмотрены, и они могут работать в праздничные дни без дополнительной оплаты.

В ноябре 2024 года есть особенность: 2 ноября будет рабочей субботой. Выходной день с этой субботы перенесен на 30 апреля, но из-за того что 30 апреля – предпраздничный день, продолжительность работы 2 ноября сократится на один час. В результате дополнительных выходных в ноябре не будет.

Нерабочий день в ноябре не повлияет на заработную плату сотрудников с окладом. Для работников, получающих зарплату за выполнение определенного объема работы или почасовую оплату, полагается дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется работодателем. Работа в праздничный день 4 ноября оплачивается в двойном размере.

Ноябрь можно рассматривать как месяц для отпуска без значительных потерь в доходе. Количество рабочих дней в ноябре такое же, как и в других месяцах года. Ноябрь более выгоден для отпуска, чем некоторые другие месяцы 2024 года. Выбор времени для отпуска зависит от стоимости рабочего дня: чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск.