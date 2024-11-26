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Россиянок призвали проводить влажную уборку каждый день

При этом мыть полы так часто необязательно

26 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Влажная уборка / Фото: Anton / unsplash.com
Влажная уборка / Фото: Anton / unsplash.com

Проводить уборку следует ежедневно, заявила "Вечерней Москве" эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили.

По ее словам, каждый день нужно протирать пыль с помощью пылесоса или меховых щеточек. Это позволит избежать аллергии и облегчит работу дыхательной системы в отопительный сезон.

А вот ежедневно мыть полы оказалось не обязательно и даже нежелательно, так как это может повредить покрытие.

советы эксперта

Комментарии 13

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Гость

09:47:39 26-11-2024

А сморкаться сколько раз в день положено?

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Гость

10:00:34 26-11-2024

Как много экспертов развелось!

  15 Нравится
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ВВП

10:52:55 26-11-2024

Гость (10:00:34 26-11-2024) Как много экспертов развелось!... Зачем работать. Лучше всем советы давать как им жить. Блогеры...

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Гость

10:01:57 26-11-2024

Нужно мыть , а не проветривать

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Гость

10:10:22 26-11-2024

Что интересно, "россиянок призвали"! А россиян не надо призывать? Что за притеснение по гендерному признаку?

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Жительница Барнео

12:58:33 26-11-2024

Гость (10:10:22 26-11-2024) Что интересно, "россиянок призвали"! А россиян не надо призы...
У них лапки... И вообще, вдруг война, а они уставши

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Гость

13:12:25 26-11-2024

Жительница Барнео (12:58:33 26-11-2024) У них лапки... И вообще, вдруг война, а они уставши... В текущей ситуации не смешно...

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Гость

14:27:01 26-11-2024

Гость (13:12:25 26-11-2024) В текущей ситуации не смешно...... ей смешно. Она при любом раскладе дома отсидится

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Гость

14:28:24 26-11-2024

у тебя тоже лапки. Домой приходишь и на диване валяешься, в телефоне сидишь. Угадал?

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Гость

10:43:55 26-11-2024

А на работу не ходить? Клининг вызывать?

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Элен без ребят

13:47:39 26-11-2024

Гость (10:43:55 26-11-2024) А на работу не ходить? Клининг вызывать?... как это не ходить? встала в 4 утра, пыль протерла, завтрак приготовила, всех накормила и собрала, сама собралась и пошла на работу красивая)

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Гость

16:25:14 26-11-2024

я уж думала, опять рожать

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Гость

23:00:42 26-11-2024

А почему россиянок то опять только? Мужики типа прибираться не должны?

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