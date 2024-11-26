Россиянок призвали проводить влажную уборку каждый день

При этом мыть полы так часто необязательно

26 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Влажная уборка / Фото: Anton / unsplash.com

Проводить уборку следует ежедневно, заявила "Вечерней Москве" эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили.

По ее словам, каждый день нужно протирать пыль с помощью пылесоса или меховых щеточек. Это позволит избежать аллергии и облегчит работу дыхательной системы в отопительный сезон.

А вот ежедневно мыть полы оказалось не обязательно и даже нежелательно, так как это может повредить покрытие.