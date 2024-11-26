Россиянок призвали проводить влажную уборку каждый день
При этом мыть полы так часто необязательно
26 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Влажная уборка / Фото: Anton / unsplash.com
Проводить уборку следует ежедневно, заявила "Вечерней Москве" эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили.
По ее словам, каждый день нужно протирать пыль с помощью пылесоса или меховых щеточек. Это позволит избежать аллергии и облегчит работу дыхательной системы в отопительный сезон.
А вот ежедневно мыть полы оказалось не обязательно и даже нежелательно, так как это может повредить покрытие.
09:47:39 26-11-2024
А сморкаться сколько раз в день положено?
10:00:34 26-11-2024
Как много экспертов развелось!
10:52:55 26-11-2024
Гость (10:00:34 26-11-2024) Как много экспертов развелось!... Зачем работать. Лучше всем советы давать как им жить. Блогеры...
10:01:57 26-11-2024
Нужно мыть , а не проветривать
10:10:22 26-11-2024
Что интересно, "россиянок призвали"! А россиян не надо призывать? Что за притеснение по гендерному признаку?
12:58:33 26-11-2024
Гость (10:10:22 26-11-2024) Что интересно, "россиянок призвали"! А россиян не надо призы...
У них лапки... И вообще, вдруг война, а они уставши
13:12:25 26-11-2024
Жительница Барнео (12:58:33 26-11-2024) У них лапки... И вообще, вдруг война, а они уставши... В текущей ситуации не смешно...
14:27:01 26-11-2024
Гость (13:12:25 26-11-2024) В текущей ситуации не смешно...... ей смешно. Она при любом раскладе дома отсидится
14:28:24 26-11-2024
у тебя тоже лапки. Домой приходишь и на диване валяешься, в телефоне сидишь. Угадал?
10:43:55 26-11-2024
А на работу не ходить? Клининг вызывать?
13:47:39 26-11-2024
Гость (10:43:55 26-11-2024) А на работу не ходить? Клининг вызывать?... как это не ходить? встала в 4 утра, пыль протерла, завтрак приготовила, всех накормила и собрала, сама собралась и пошла на работу красивая)
16:25:14 26-11-2024
я уж думала, опять рожать
23:00:42 26-11-2024
А почему россиянок то опять только? Мужики типа прибираться не должны?