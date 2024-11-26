Врач рассказал о пользе походов в баню

Они помогают не только укрепить здоровье, но и снять стресс

26 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Баня / Фото: pxhere.com/ru/photo/644721

Александр Умнов, хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, считает, что посещение бани полезно для здоровья.

В интервью "Известиям" он рассказал о том, как баня влияет на организм. По словам Умнова, банные процедуры помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и уменьшить воспаление в легких.

Врач отметил, что высокая температура и испарение воды во время посещения бани благотворно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Он также посоветовал регулярно ходить в баню или сауну, чтобы очистить кожу и снизить уровень стресса и тревоги.

Кроме того, Умнов рассказал о пользе использования эфирных масел в парилке. По его мнению, эвкалиптовое или пихтовое масло помогают укрепить иммунитет и предотвратить простудные заболевания.

Врач также отметил, что использование веников в бане улучшает кровообращение, оказывает противогрибковое и антибактериальное действие.