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Врач рассказал о пользе походов в баню

Они помогают не только укрепить здоровье, но и снять стресс

26 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Баня / Фото: pxhere.com/ru/photo/644721
Баня / Фото: pxhere.com/ru/photo/644721

Александр Умнов, хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, считает, что посещение бани полезно для здоровья.

В интервью "Известиям" он рассказал о том, как баня влияет на организм. По словам Умнова, банные процедуры помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и уменьшить воспаление в легких.

Врач отметил, что высокая температура и испарение воды во время посещения бани благотворно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Он также посоветовал регулярно ходить в баню или сауну, чтобы очистить кожу и снизить уровень стресса и тревоги.

Кроме того, Умнов рассказал о пользе использования эфирных масел в парилке. По его мнению, эвкалиптовое или пихтовое масло помогают укрепить иммунитет и предотвратить простудные заболевания.

Врач также отметил, что использование веников в бане улучшает кровообращение, оказывает противогрибковое и антибактериальное действие.

медицина

Комментарии 12

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Гость

08:56:37 26-11-2024

Это он ещё с девками в бане не был .

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RUSSKIY

09:02:39 26-11-2024

Был, поэтому и пишет, что полезно. Девки по умолчанию прилагаются...

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Гость

09:04:32 26-11-2024

Что же ты хирург молчал когда все общественные бани посносили.

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Гость

09:26:16 26-11-2024

Гость (09:04:32 26-11-2024) Что же ты хирург молчал когда все общественные бани посносил...
Полно общественных бань. На Анатолия хожу зимой

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Гость

10:02:31 26-11-2024

Гость (09:04:32 26-11-2024) Что же ты хирург молчал когда все общественные бани посносил... Гущинские бани, Павловские, Барнаульские, Центральные, Гоньбинские...

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Гость

09:38:38 26-11-2024

Был в Ривер Спорте недавно. Минималка 2700. Которые посносили так же бы стоили сейчас?

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Гость

09:49:25 26-11-2024

Гость (09:38:38 26-11-2024) Был в Ривер Спорте недавно. Минималка 2700. Которые посносил... Которые посносили были годны только для мойки КРС. Или невзыскательных жителей Совка. Для тех бутылка Фанты или пачка прибалтийской жевачки были уже поводом для радости. Нынешние бани на тех людей произвели бы впечатление совершенной роскоши)

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Гость

10:14:43 26-11-2024

Гость (09:49:25 26-11-2024) Которые посносили были годны только для мойки КРС. Или невзы... Не нужна мне роскошь. Хочу простую бюджетную баню. Единственное пожелание - чистую.

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Гость

10:45:11 26-11-2024

Гость (10:14:43 26-11-2024) Не нужна мне роскошь. Хочу простую бюджетную баню. Единствен... Гоньбинские бани,общий зал. Баня,пар на травах,два хамама ,купель на улице, джакузи - 750р за два часа

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Гость

11:15:03 26-11-2024

Гость (10:45:11 26-11-2024) Гоньбинские бани,общий зал. Баня,пар на травах,два хамама ,к... 750р за два часа --- очень приемлимо

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Гость

16:52:35 26-11-2024

Гость (09:38:38 26-11-2024) Был в Ривер Спорте недавно. Минималка 2700. Которые посносил...

2700 это сейчас 2 килограмма сливочного масла

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Гость

10:10:58 26-11-2024

но и снять стресс --- интересно сколько сейчас стоит, чтобы приехали и сняли стресс? Поди уже пятерка?

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