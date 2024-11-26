Врач рассказал о пользе походов в баню
Они помогают не только укрепить здоровье, но и снять стресс
26 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Александр Умнов, хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, считает, что посещение бани полезно для здоровья.
В интервью "Известиям" он рассказал о том, как баня влияет на организм. По словам Умнова, банные процедуры помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и уменьшить воспаление в легких.
Врач отметил, что высокая температура и испарение воды во время посещения бани благотворно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Он также посоветовал регулярно ходить в баню или сауну, чтобы очистить кожу и снизить уровень стресса и тревоги.
Кроме того, Умнов рассказал о пользе использования эфирных масел в парилке. По его мнению, эвкалиптовое или пихтовое масло помогают укрепить иммунитет и предотвратить простудные заболевания.
Врач также отметил, что использование веников в бане улучшает кровообращение, оказывает противогрибковое и антибактериальное действие.
08:56:37 26-11-2024
Это он ещё с девками в бане не был .
09:02:39 26-11-2024
Был, поэтому и пишет, что полезно. Девки по умолчанию прилагаются...
09:04:32 26-11-2024
Что же ты хирург молчал когда все общественные бани посносили.
09:26:16 26-11-2024
Гость (09:04:32 26-11-2024) Что же ты хирург молчал когда все общественные бани посносил...
Полно общественных бань. На Анатолия хожу зимой
10:02:31 26-11-2024
Гость (09:04:32 26-11-2024) Что же ты хирург молчал когда все общественные бани посносил... Гущинские бани, Павловские, Барнаульские, Центральные, Гоньбинские...
09:38:38 26-11-2024
Был в Ривер Спорте недавно. Минималка 2700. Которые посносили так же бы стоили сейчас?
09:49:25 26-11-2024
Гость (09:38:38 26-11-2024) Был в Ривер Спорте недавно. Минималка 2700. Которые посносил... Которые посносили были годны только для мойки КРС. Или невзыскательных жителей Совка. Для тех бутылка Фанты или пачка прибалтийской жевачки были уже поводом для радости. Нынешние бани на тех людей произвели бы впечатление совершенной роскоши)
10:14:43 26-11-2024
Гость (09:49:25 26-11-2024) Которые посносили были годны только для мойки КРС. Или невзы... Не нужна мне роскошь. Хочу простую бюджетную баню. Единственное пожелание - чистую.
10:45:11 26-11-2024
Гость (10:14:43 26-11-2024) Не нужна мне роскошь. Хочу простую бюджетную баню. Единствен... Гоньбинские бани,общий зал. Баня,пар на травах,два хамама ,купель на улице, джакузи - 750р за два часа
11:15:03 26-11-2024
Гость (10:45:11 26-11-2024) Гоньбинские бани,общий зал. Баня,пар на травах,два хамама ,к... 750р за два часа --- очень приемлимо
16:52:35 26-11-2024
Гость (09:38:38 26-11-2024) Был в Ривер Спорте недавно. Минималка 2700. Которые посносил...
2700 это сейчас 2 килограмма сливочного масла
10:10:58 26-11-2024
но и снять стресс --- интересно сколько сейчас стоит, чтобы приехали и сняли стресс? Поди уже пятерка?