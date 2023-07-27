Российская биатлонистка пожаловалась на сборы, проводимые на Алтае
По словам Екатерины Носковой, тренировки на равнинной местности даются ей легче
27 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Чемпионка России по биатлону Екатерина Носкова рассказала о трудностях, которые испытывает во время тренировок в Горном Алтае.
Как сообщает "Матч ТВ", сборы проходят в УТЦ "Семинский перевал".
"По себе могу сказать, что у меня сильно возрастает пульс до 15–20 ударов при той же интенсивности, что я выполняю на равнине, например", – сказала спортсменка.
Также она добавила, что самочувствие при занятиях в горах у нее "часто бывает не очень хорошее". "Болит голова, давит, так себе симптомы", – рассказала Носкова.
Ранее популярный автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай за отсутствие дорог, инфраструктуры и мест, где можно поесть.
08:30:15 27-07-2023
нытик. таким не должен быть спортсмен
08:50:59 27-07-2023
Тренировки в условиях высокогорья как раз развивают у спортсмена скиллы выносливости, что для биатлонистов вообще первостепенно. А Эрику Давидычу, пожаловавшемуся на Горный, я посоветую интенсивнее отжиматься, чтобы похудеть.
08:52:37 27-07-2023
Для того, чтобы на равнине получить хороший результат, все спортсмены едут тренироваться (работать и терпеть) в горы. А корреспондент из этого сделал непрофессиональный факт - заголовок статьи.
09:02:12 27-07-2023
все первые три комментатора правы! присоединяюсь. добавлю - может именно из-за таких "стимулированных" и "образованных" спортсменов наш биатлон так себе...
09:05:47 27-07-2023
после таких слов, я бы как тренер, её в помещения не запускал, а лыжи к ногам приклеил на суперклей, и выгнал в лес, что бы от комаров и мошек убегала пока до неё до самой не дойдёт - как становятся чемпионами...!
09:20:52 27-07-2023
Вот, странные Вы...., комментаторы. Автор статьи написал броский и бросающийся в глаза заголовок, при этом сама статья о трудовых буднях спортсменки. Она по людски рассказала о своих ощущениях, а ВЫ... основываясь на дурацком заголовке, устроили какую-то чехарду. "СПЕЦИАЛИСТЫ", блин!!!!!!!!!!
09:32:42 27-07-2023
как профи своего дела, если она начала рассказывать о своих трудовых буднях, должна была сделать оговорку, что мол знает что высокогорные тренировки... и т.д., и т.п., а из статьи (если это можно назвать статьёй) видно, что она пожаловалась и привет... а значит недалёкая в своём проф.занятии... и не чего её защищать! может тогда за биатлон не будет стыдно?
10:03:21 27-07-2023
у меня сильно возрастает пульс до 15–20 ударов - А был сколько? 10-12? Может быть не ДО, а НА? Это что? Суперперегрузки?
10:24:28 27-07-2023
люблю слушать Губерниева! в том плане что он всех их знает и всю их подноготную... - А вот бежит такая-то! а помните её бабушку, великую спортсменку... или вот бежит такой-то, в своё время его мама сегодня заслуженный тренер... и т.д., и т.п... не смотрите сами соревнования, ну если только в полглаза... а слушайте кто из сегодняшних спортсменов кому кем приходится!? и вам всё станет понятно! там нет "случайных" людей! если точнее сказать - там нет заслуженно, научно, спортивно отобранных спортсменов! кто (из когда-то заслуженных) будет против, что бы его родного или близкого родственника за гос и спонсорский счёт одевали, обували, кормили, по заграницам возили, по телевизору показывали...!? да чтоб я так жил!!! если бы спортсмены наших сборных как недавно мобилизованные, должны были явиться на сборы «конно, людно и оружно» за свой счёт!? вот я бы посмотрел тогда на результаты наших биатлонистов!?...
12:03:59 27-07-2023
На лицо проф не пригодность спортсмена. Или функциональная или морально этническая.
12:21:58 27-07-2023
Гость (12:03:59 27-07-2023) На лицо проф не пригодность спортсмена. Или функциональная и... "Морально-этническая"... это что за новый термин?
12:19:25 27-07-2023
Очепятка про этническую, да?
12:23:36 27-07-2023
Гость (12:19:25 27-07-2023) Очепятка про этническую, да?... "Проф не пригодность" (со слов автора)
13:47:57 27-07-2023
А мы как раз недавно были на Семинском и удивлялись, где наши биатлонисты, почему никого нет, где они тренируются. Как раз выносливость и появляется после таких тренировок. Да плюс еще и эстетическое удовольствие....
12:45:13 28-07-2023
Вот поэтому в биатлоне результатов нет...на равнине привыкли кайфовать,а в высокогорьях трудно.....