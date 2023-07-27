Российская биатлонистка пожаловалась на сборы, проводимые на Алтае

По словам Екатерины Носковой, тренировки на равнинной местности даются ей легче

27 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unplash.com

Чемпионка России по биатлону Екатерина Носкова рассказала о трудностях, которые испытывает во время тренировок в Горном Алтае.

Как сообщает "Матч ТВ", сборы проходят в УТЦ "Семинский перевал".

"По себе могу сказать, что у меня сильно возрастает пульс до 15–20 ударов при той же интенсивности, что я выполняю на равнине, например", – сказала спортсменка.

Также она добавила, что самочувствие при занятиях в горах у нее "часто бывает не очень хорошее". "Болит голова, давит, так себе симптомы", – рассказала Носкова.

Ранее популярный автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай за отсутствие дорог, инфраструктуры и мест, где можно поесть.