Российская блогерша грозилась убить сына во время стрима. Видео

Женщину задержали и возбудили против нее уголовное дело

12 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

​В Тюмени следователи задержали женщину, которая грозилась убить сына, пишет РЕН ТВ.

Мать издевалась над ребенком во время стрима: сначала начала его грубо ругать, а после заявила, что зарежет. Ролик быстро разошелся по интернету.

Подозреваемую задержали в Тюмени, но проживает она в селе Исетском. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.

Ранее сообщили, что в городе Бийске Алтайского края в уличном туалете нашли труп новорожденного.