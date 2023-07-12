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Труп новорожденного нашли в уличном туалете на Алтае

Возбуждено уголовное дело

12 июля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске в уличном туалете нашли тело новорожденного, пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Труп младенца обнаружил местный житель, приехавший в гости к матери на улицу Проточную.

Оказалось, что за день до случившегося ее проведывали родственники: взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми.

Причина смерти младенца пока неизвестна. Также неясно, причастны ли к этому гости. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство новорожденного".

Ранее в Барнауле по Оби проплыл труп человека.

Бийск Убийство Происшествия

Комментарии 2

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Гость

10:59:59 12-07-2023

Эту мамашу найти и опустить в в яму этого же туалета, зачем таким жить

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Гость

11:13:21 12-07-2023

Гость (10:59:59 12-07-2023) Эту мамашу найти и опустить в в яму этого же туалета, зачем ... Ну какбэ инфантицид - неизбежная принадлежность "скреп". Не парились в РКМП по этому поводу. Десяток родила, двоих приспала, еще пару на мороз вынесла, чтобы лишние рты не кормить. Немножко от всяких хворей померло, парочка осталась. Ведь нас же усиленно ведут в том направлении.

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