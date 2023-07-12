Труп новорожденного нашли в уличном туалете на Алтае

Возбуждено уголовное дело

12 июля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске в уличном туалете нашли тело новорожденного, пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Труп младенца обнаружил местный житель, приехавший в гости к матери на улицу Проточную.

Оказалось, что за день до случившегося ее проведывали родственники: взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми.

Причина смерти младенца пока неизвестна. Также неясно, причастны ли к этому гости. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство новорожденного".

Ранее в Барнауле по Оби проплыл труп человека.