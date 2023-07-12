Труп новорожденного нашли в уличном туалете на Алтае
Возбуждено уголовное дело
12 июля 2023, 08:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске в уличном туалете нашли тело новорожденного, пишут "Известия" со ссылкой на источник.
Труп младенца обнаружил местный житель, приехавший в гости к матери на улицу Проточную.
Оказалось, что за день до случившегося ее проведывали родственники: взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми.
Причина смерти младенца пока неизвестна. Также неясно, причастны ли к этому гости. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство новорожденного".
Ранее в Барнауле по Оби проплыл труп человека.
10:59:59 12-07-2023
Эту мамашу найти и опустить в в яму этого же туалета, зачем таким жить
11:13:21 12-07-2023
Гость (10:59:59 12-07-2023) Эту мамашу найти и опустить в в яму этого же туалета, зачем ... Ну какбэ инфантицид - неизбежная принадлежность "скреп". Не парились в РКМП по этому поводу. Десяток родила, двоих приспала, еще пару на мороз вынесла, чтобы лишние рты не кормить. Немножко от всяких хворей померло, парочка осталась. Ведь нас же усиленно ведут в том направлении.