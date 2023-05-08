На блогершу, выложившую видео с чемоданом денег, пожаловались в прокуратуру
Очередную продавщицу марафонов требуют проверить на предмет уплаты налогов
08 мая 2023, 07:29, ИА Амител
Российская блогерша Анастасия Дорего выложила в социальных сетях видео, на котором показала чемодан, заполненный деньгами. После этого подписчики обратились в прокуратуру с требованием проверить её на предмет уплаты налогов, пишет Shot.
Сама Дорего живёт в Дубае и продаёт марафоны по "денежным медитациям". Ранее одна из покупательниц марафона уже обращалась в полицию – заявила, что не разбогатела после прохождения курса.
Блогерша пост с чемоданами долларов до сих пор не удалила.
07:40:48 08-05-2023
Вы, кто ведется на денежные медитации, на что жалуетесь ?
08:28:24 08-05-2023
У нас налоговая когда надо слепая и глухая. Для своих.
18:50:25 08-05-2023
Живет в Дубае, намедитировала чемодан денег, а разве не этого её паства хочет. Молодец девка, соблюдает армейский принцип - делай как я! Церкви тоже деньги безналогово собирают и из бюджета берут, и что? Без таможни бугло и сигареты эшелонами перли ( это если - это другое) Может барышне Аллах даёт?
15:02:00 09-05-2023
Олег (18:50:25 08-05-2023) Живет в Дубае, намедитировала чемодан денег, а разве не этог... Церковь занимается другим, там не обещают чемоданы денег!