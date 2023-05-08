На блогершу, выложившую видео с чемоданом денег, пожаловались в прокуратуру

Очередную продавщицу марафонов требуют проверить на предмет уплаты налогов

08 мая 2023, 07:29, ИА Амител

Российская блогерша Анастасия Дорего выложила в социальных сетях видео, на котором показала чемодан, заполненный деньгами. После этого подписчики обратились в прокуратуру с требованием проверить её на предмет уплаты налогов, пишет Shot.

Сама Дорего живёт в Дубае и продаёт марафоны по "денежным медитациям". Ранее одна из покупательниц марафона уже обращалась в полицию – заявила, что не разбогатела после прохождения курса.

Блогерша пост с чемоданами долларов до сих пор не удалила.