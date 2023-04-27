"Королеву марафонов" Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов

По версии следствия, она "раздробила" бизнес и уклонилась от выплаты более 918 млн рублей

27 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали в Москве. Как сообщает пресс-служба Следкома России, в отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере.

По информации следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. В результате за 2019-2021 годы она не уплатила налог на добавленную стоимостью и на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. После этого она легализовала средства путём финансовых операций.

Блиновскую задержали полицейские при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном авто. Кроме того, у неё имелись авиабилеты. В офисе и по месту проживания "королевы" проводятся обыски.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ продолжается.