"Королеву марафонов" Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
По версии следствия, она "раздробила" бизнес и уклонилась от выплаты более 918 млн рублей
27 апреля 2023, 13:20, ИА Амител
"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали в Москве. Как сообщает пресс-служба Следкома России, в отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере.
По информации следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. В результате за 2019-2021 годы она не уплатила налог на добавленную стоимостью и на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. После этого она легализовала средства путём финансовых операций.
Блиновскую задержали полицейские при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном авто. Кроме того, у неё имелись авиабилеты. В офисе и по месту проживания "королевы" проводятся обыски.
Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ продолжается.
13:40:40 27-04-2023
неужели Дед Мороз действительно существует?
13:50:44 27-04-2023
Элен без ребят (13:40:40 27-04-2023) неужели Дед Мороз действительно существует? ... задержать Блиновскую по подозрению в неуплате налогов это было Ваше новогоднее желание?)))
16:07:23 27-04-2023
это информация личная и разглашению не подлежит, но я и дальше буду вести себя хорошо))
13:51:00 27-04-2023
отличная новость
14:01:06 27-04-2023
ну у меня было желание -да воздастся всем по заслугам! - сбывается
15:02:03 27-04-2023
А Блиновская - это кто? И почему мы должны о ней читать в новостях? И кто её короновал?
15:19:34 27-04-2023
Юс (15:02:03 27-04-2023) А Блиновская - это кто? И почему мы должны о ней читать в но... Да какая разница - кто она. Важно, что человек не уплатил налогов на сумму свыше 918 млн рублей. Считай, украл эту сумму из казны. И хорошо, что ее поймали.
15:26:38 27-04-2023
Гость (15:19:34 27-04-2023) Да какая разница - кто она. Важно, что человек не уплатил на... И хорошо, что ее поймали. --- Да-да, и просят для нее меру пресечения - домашний арест, а вот укради 5 тыс.руб. арестуют. Вот такая справедливость.
15:35:46 27-04-2023
Давно понятно . чем больше воруешь тем меньше дают.
16:08:27 27-04-2023
Гость (15:35:46 27-04-2023) Давно понятно . чем больше воруешь тем меньше дают.... она не воровка, а жулик. пудрит дурам мозги за большие деньги.
15:38:33 27-04-2023
Гость (15:19:34 27-04-2023) Да какая разница - кто она. Важно, что человек не уплатил на... Вам от этого счастье привалило?
18:37:55 27-04-2023
Юс (15:38:33 27-04-2023) Вам от этого счастье привалило?... Конечно! Всегда испытываю чувство удовлетворения, когда мошенников и плутов ловят и наказывают. "Вор должен сидеть".
15:39:21 27-04-2023
Гость (15:26:38 27-04-2023) И хорошо, что ее поймали. --- Да-да, и просят для нее меру п... Как я понимаю, это до суда мера пресечения - домашний арест. А там как суд решит. Она же не убийца, чтобы сразу за решеткой держать. Хотя, может и сбежать с домашнего ареста.
20:54:52 27-04-2023
Гость (18:37:55 27-04-2023) Конечно! Всегда испытываю чувство удовлетворения, когда моше... Ну тогда у Вас счастье прёт каждый день с утра до вечера