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"Королеву марафонов" Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов

По версии следствия, она "раздробила" бизнес и уклонилась от выплаты более 918 млн рублей

27 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали в Москве. Как сообщает пресс-служба Следкома России, в отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере.

По информации следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. В результате за 2019-2021 годы она не уплатила налог на добавленную стоимостью и на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. После этого она легализовала средства путём финансовых операций.

Блиновскую задержали полицейские при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном авто. Кроме того, у неё имелись авиабилеты. В офисе и по месту проживания "королевы" проводятся обыски.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ продолжается.

Происшествия

Комментарии 14

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Элен без ребят

13:40:40 27-04-2023

неужели Дед Мороз действительно существует?

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Гость

13:50:44 27-04-2023

Элен без ребят (13:40:40 27-04-2023) неужели Дед Мороз действительно существует? ... задержать Блиновскую по подозрению в неуплате налогов это было Ваше новогоднее желание?)))

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Элен без ребят

16:07:23 27-04-2023

это информация личная и разглашению не подлежит, но я и дальше буду вести себя хорошо))

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Гость

13:51:00 27-04-2023

отличная новость

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Гость

14:01:06 27-04-2023

ну у меня было желание -да воздастся всем по заслугам! - сбывается

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Юс

15:02:03 27-04-2023

А Блиновская - это кто? И почему мы должны о ней читать в новостях? И кто её короновал?

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Гость

15:19:34 27-04-2023

Юс (15:02:03 27-04-2023) А Блиновская - это кто? И почему мы должны о ней читать в но... Да какая разница - кто она. Важно, что человек не уплатил налогов на сумму свыше 918 млн рублей. Считай, украл эту сумму из казны. И хорошо, что ее поймали.

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Гость

15:26:38 27-04-2023

Гость (15:19:34 27-04-2023) Да какая разница - кто она. Важно, что человек не уплатил на... И хорошо, что ее поймали. --- Да-да, и просят для нее меру пресечения - домашний арест, а вот укради 5 тыс.руб. арестуют. Вот такая справедливость.

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Гость

15:35:46 27-04-2023

Давно понятно . чем больше воруешь тем меньше дают.

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Элен без ребят

16:08:27 27-04-2023

Гость (15:35:46 27-04-2023) Давно понятно . чем больше воруешь тем меньше дают.... она не воровка, а жулик. пудрит дурам мозги за большие деньги.

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Юс

15:38:33 27-04-2023

Гость (15:19:34 27-04-2023) Да какая разница - кто она. Важно, что человек не уплатил на... Вам от этого счастье привалило?

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Гость

18:37:55 27-04-2023

Юс (15:38:33 27-04-2023) Вам от этого счастье привалило?... Конечно! Всегда испытываю чувство удовлетворения, когда мошенников и плутов ловят и наказывают. "Вор должен сидеть".

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Гость

15:39:21 27-04-2023

Гость (15:26:38 27-04-2023) И хорошо, что ее поймали. --- Да-да, и просят для нее меру п... Как я понимаю, это до суда мера пресечения - домашний арест. А там как суд решит. Она же не убийца, чтобы сразу за решеткой держать. Хотя, может и сбежать с домашнего ареста.

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Юс

20:54:52 27-04-2023

Гость (18:37:55 27-04-2023) Конечно! Всегда испытываю чувство удовлетворения, когда моше... Ну тогда у Вас счастье прёт каждый день с утра до вечера

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