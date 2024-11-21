Российские силы ПВО сбили две британские ракеты Storm Shadow
Накануне СМИ сообщили, что Лондону разрешили наносить удары этими ракетами вглубь России
21 ноября 2024, 17:15, ИА Амител
Силы противовоздушной обороны российских войск сбили две крылатые ракеты британского производства Storm Shadow. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – заявило ведомство в сводке, не уточнив, где были нейтрализованы снаряды.
Напомним, что накануне The Times со ссылкой на источники в британском правительстве заявила, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать британские ракеты для атак вглубь России. Собеседники объяснили, что их применение возможно лишь с использованием американской системы наведения.
17:35:35 21-11-2024
Хохлы знают ?
17:58:02 21-11-2024
а остальные?
18:25:27 21-11-2024
гость (17:58:02 21-11-2024) а остальные?... Ни эти, ни остальные.
18:20:19 21-11-2024
Шухер в киевских посольствах США, Британии и иже с ними, кто дал разрешение на обстрел территории РФ. Срочно съезжают, поскольку идет слух, что Путин для начала вдарит в Киеве именно по посольским норам. В Британии начались разборки с премьер-министром Стармером, почему разрешил, не поставив вопрос на голосование парламента, втягивает страну в прямое столкновение с ядерной державой.
12:17:37 22-11-2024
Гость (18:20:19 21-11-2024) Шухер в киевских посольствах США, Британии и иже с ними, кт... Какие разборки в Британии??? Все согласовано, как говорит наш президент, еще 100 лет назад и все в курсе всего!!! Или вы что же считаете, что они не планировали никогда нападать на нас и наш президент врет?