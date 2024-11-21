Российские силы ПВО сбили две британские ракеты Storm Shadow

Накануне СМИ сообщили, что Лондону разрешили наносить удары этими ракетами вглубь России

21 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Силы противовоздушной обороны российских войск сбили две крылатые ракеты британского производства Storm Shadow. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – заявило ведомство в сводке, не уточнив, где были нейтрализованы снаряды.

Напомним, что накануне The Times со ссылкой на источники в британском правительстве заявила, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать британские ракеты для атак вглубь России. Собеседники объяснили, что их применение возможно лишь с использованием американской системы наведения.