Bloomberg: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по России
Ракеты выпустили якобы по военным целям
20 ноября 2024, 21:59, ИА Амител
Британский флаг / Фото: unsplash.com
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по территории России. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на западного чиновника.
Ранее газета Times заявила, что США разрешили Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по глубинной территории РФ. Отмечалось, что Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.
11:01:34 21-11-2024
ракеты были сбиты, от обломков загорелась трава
11:04:39 21-11-2024
Интересно, что никому не интересно. Ни одного поста
11:46:15 21-11-2024
США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен ----- интересно, они допускают обмен друг с другом или готовы ударить первыми, если удар будет по Украине, а по ним никто бить не будет. Походу готовы первыми идти на обмен, раз допускают. Так любят Украину, что за нее и себя готовы подставить. В этом случае Китай останется