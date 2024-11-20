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Bloomberg: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по России

Ракеты выпустили якобы по военным целям

20 ноября 2024, 21:59, ИА Амител

Британский флаг / Фото: unsplash.com
Британский флаг / Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по территории России. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на западного чиновника.

Ранее газета Times заявила, что США разрешили Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по глубинной территории РФ. Отмечалось, что Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.

Происшествия Политика спецоперация Великобритания

Комментарии 3

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гость

11:01:34 21-11-2024

ракеты были сбиты, от обломков загорелась трава

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Гость

11:04:39 21-11-2024

Интересно, что никому не интересно. Ни одного поста

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Гость

11:46:15 21-11-2024

США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен ----- интересно, они допускают обмен друг с другом или готовы ударить первыми, если удар будет по Украине, а по ним никто бить не будет. Походу готовы первыми идти на обмен, раз допускают. Так любят Украину, что за нее и себя готовы подставить. В этом случае Китай останется

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