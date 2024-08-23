Российские аэропорты могут столкнуться с дефицитом топлива
Причина заключается в росте цен на авиакеросин
23 августа 2024, 12:10, ИА Амител
Крупнейшая российская авиакомпания S7 Airlines предупредила о возможном дефиците авиакеросина в стране. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на письмо перевозчика в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Согласно информации в письме, авиакомпания получила уведомления от операторов поставщиков топлива из аэропортов в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге страны о возможном неисполнении своих обязательств по заправке самолётов. Их просят прибывать с максимальным запасом топлива.
S7 Airlines обратилась к АЭВТ с просьбой провести анализ стоимости авиакеросина в аэропортах России и совместно с Минтрансом и Минэнерго разработать предложения по снижению рисков нехватки топлива.
За последний год стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла примерно на 30%. Такое подорожание топлива сказывается на цене билетов, делая авиаперевозки менее доступными для населения.
12:15:26 23-08-2024
в росте цен на авиакеросин -- нефти же у нас мало
12:30:41 23-08-2024
да и бензин на экспорт мы не отправляем. "логика" железная
15:08:32 23-08-2024
Всё логично. Просто вы не замечаете атак на нефтеперерабатывающие предприятия и нефтехранилища. А они горят и горят практически ежедневно. И это мы еще не начинали.