Российские аэропорты могут столкнуться с дефицитом топлива

Причина заключается в росте цен на авиакеросин

23 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629937

Крупнейшая российская авиакомпания S7 Airlines предупредила о возможном дефиците авиакеросина в стране. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на письмо перевозчика в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Согласно информации в письме, авиакомпания получила уведомления от операторов поставщиков топлива из аэропортов в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге страны о возможном неисполнении своих обязательств по заправке самолётов. Их просят прибывать с максимальным запасом топлива.

S7 Airlines обратилась к АЭВТ с просьбой провести анализ стоимости авиакеросина в аэропортах России и совместно с Минтрансом и Минэнерго разработать предложения по снижению рисков нехватки топлива.

За последний год стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла примерно на 30%. Такое подорожание топлива сказывается на цене билетов, делая авиаперевозки менее доступными для населения.