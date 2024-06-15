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Российские арбузы и дыни подорожают минимум на 15%

На юге страны урожай гибнет из-за аномальной жары и отсутствия дождей

15 июня 2024, 11:17, ИА Амител

Арбуз / Источник фото: unsplash.com
Арбуз / Источник фото: unsplash.com

Российские арбузы и дыни подорожают этим летом минимум на 15%, сообщает телеграм-канал Mash.

Причина – аномальная жара в Ростове-на-Дону, Астрахани и Волгограде. Дождей на юге не было уже четыре недели.

В итоге сначала часть посевов погибла от майских заморозков, а теперь посадки страдают от палящего солнца. Уже сейчас урожай сократился на 30%.

Поэтому привозить арбузы и дыни собираются из Ирана и Азербайджана, но стоить они будут дороже российских.

"По прогнозу экспертов, средняя стоимость арбузов и дынь поднимется в лучшем случае на 15%, но не исключают и подорожания вдвое", – отмечает канал.

На прилавках плоды с юга России появятся не раньше августа. А в начале июля в магазины завезут бахчевые, которые выращивали под пленкой.

цены Продукты

Комментарии 4

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Грыша

11:52:57 15-06-2024

Ну и ешьте сами свои арбузы - дыни мы свою картоху будем жевать...

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Кхм...

14:22:03 15-06-2024

Аномальная жара со снегопадом и наводнением понизила цену рубля до двухсот за доллар

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Сергей

14:30:02 15-06-2024

Ну и ладно, значит не буду покупать

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Элен без ребят

20:31:39 16-06-2024

арбузики и дыньки это ппц, как вкусно, но! никто не останавливается на 1 кусочке, к сожалению, а там сахаров немеряно. подорожание только на пользу пойдет.

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