Российские арбузы и дыни подорожают минимум на 15%

На юге страны урожай гибнет из-за аномальной жары и отсутствия дождей

15 июня 2024, 11:17, ИА Амител

Арбуз / Источник фото: unsplash.com

Российские арбузы и дыни подорожают этим летом минимум на 15%, сообщает телеграм-канал Mash.

Причина – аномальная жара в Ростове-на-Дону, Астрахани и Волгограде. Дождей на юге не было уже четыре недели.

В итоге сначала часть посевов погибла от майских заморозков, а теперь посадки страдают от палящего солнца. Уже сейчас урожай сократился на 30%.

Поэтому привозить арбузы и дыни собираются из Ирана и Азербайджана, но стоить они будут дороже российских.

"По прогнозу экспертов, средняя стоимость арбузов и дынь поднимется в лучшем случае на 15%, но не исключают и подорожания вдвое", – отмечает канал.

На прилавках плоды с юга России появятся не раньше августа. А в начале июля в магазины завезут бахчевые, которые выращивали под пленкой.