Разрезанные арбузы покупать не стоит – они могут стать причиной заражения кишечной инфекцией

03 августа 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

В Алтайском крае официально начался сезон торговли арбузами – сейчас они продаются практически на каждом углу. Чтобы отведать этой сладкой полосатой ягоды, барнаульцы выстраиваются в очереди. В какую цену сейчас торгуют арбузами в Барнауле, откуда их везут и на какие нарушения идут продавцы торговых точек, выясняла корреспондент amic.ru Ирина Киселева.

"Никаких нитратов там нет, хотите, отрежу и посмотрите"

Во фруктово-овощном киоске на пересечении проспектов Социалистического и Строителей толкучка. Сразу несколько покупателей пришли сюда за арбузами, здесь их продают по 39 рублей за килограмм. В торговой точке работают два человека: мужчина постарше на улице помогает "выбрать самый спелый и самый вкусный", молодой парень внутри киоска выполняет роль кассира.

– Вам тоже арбуз? – участливо спрашивает молодой узбек. – Берите! Очень хорошие. Недавно привезли из Чимкента.

– А декларация о соответствии продукции у вас есть? – интересуюсь я наличием документов, которые вправе потребовать любой покупатель.

Продавец честно отвечает, что никакой документации на арбузы у него нет. Товар, по его словам, они покупают на базе в Барнауле, у них-то все сертификаты наверняка есть, говорит молодой человек. И чтобы у меня не осталось никаких сомнений в качестве товара, предлагает попробовать продукт на вкус.

"Никаких нитратов там нет, хотите, отрежу и посмотрите. Клиент возьмет, говорит: "Очень вкусно". Мы тоже их кушаем, нормально все. Ни разу жалоб на отравление не было. Если не доверяете, возьмите половинку, маленько попробуете, не понравится – назад принесете", – говорит продавец.

О том, что арбузами торгуют во фруктово-овощном киоске на улице Деповской, понятно сразу: большая куча полосатой ягоды лежит на уличном прилавке, а украшает эту пирамиду яркая половинка арбуза. Так и хочется купить. Кстати, вырастили эти арбузы тоже в Чимкенте, но цена уже повыше – 45 рублей за килограмм.

Захожу в киоск, чтобы узнать, продадут ли мне тот самый половинчатый экземпляр, который манит к себе как магнит. Продавец одобрительно кивает. На мое утверждение, что это запрещено санитарными правилами и грозит клиентам пищевым бактериальным отравлением и острым кишечным инфекционным заболеванием, только машет руками.

"Не переживайте. Мы сначала их протираем влажной салфеткой, закрываем липкой лентой, никаких бактерий там нет. И лежат они у нас недолго: минут 10-20, их быстро разбирают", – убеждает в безопасности продавец.

Показываю удостоверение журналиста и прошу предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность арбузов. Парень тут же вспоминает, что работает здесь временно и вообще ничего не знает.

Ольга Рузанова заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Одни не жадничают, другие говорят, что хороший товар стоит дорого

Во фруктово-овощной лавке недалеко от вокзала арбузы стоят дешевле всего: 29 рублей за килограмм. Продавец говорит, что вырастили их в Узбекистане. На руках никаких документов тоже нет, а покупают они их на овощебазе на улице Власихинской. На вопрос, почему такая низкая цена, объясняет, что они просто меньше накручивают, но арбузы "действительно хорошие, сами попробуйте". О санитарных правилах тут знают, поэтому никаких половинок и треугольничков для пробы не предлагают – или берешь весь, или проходи мимо.

А вот продавец Холисджон в магазинчике, расположенном недалеко от пересечения Социалистического и Молодежной, об арбузах готов говорить, кажется, бесконечно. Те экземпляры, что лежат разрезанными на улице, он уверяет, только для рекламы. Фрукты он продает уже около 20 лет и, по словам мужчины, у его семьи сейчас функционируют в России 50 торговых точек. Арбузы они покупают большим оптом напрямую с полей, и мужчина подчеркивает, что они работают только с проверенными фермерами. А хороший товар никто не будет отдавать за бесценок – в розницу за килограмм полосатой ягоды на этой торговой точке просят 40 рублей.

"Мы возим арбузы из Казахстана и Узбекистана сами, а покупаем их у одних и тех же проверенных крестьян целыми полями. Каждую неделю приходит фура. Весь товар мы проверяем сами в лаборатории, кроме того, анализ берут повторно, когда мы проходим границу с Россией. Пять лет на этом месте торгую и не было никаких жалоб ни разу", – рассказывает Холисджон.

Мужчина отмечает, что сейчас все арбузы в Барнауле, что есть в продаже, привезены из Казахстана. Представлены и местные, но их немного. Астраханских у нас нет – цена на закупе довольно высокая по сравнению с арбузами из соседних жарких государств, а если приплюсовать стоимость доставки, то цена уйдет за 70 рублей за кило в рознице. Для многих покупателей это дороговато, ведь хороший большой арбуз весит более 10 килограммов.

А вот из Узбекистана сладкую ягоду сейчас уже не везут, потому что там сезон закончился, продолжает собеседник. То, что на некоторых торговых точках пытаются выдавать за такой товар, скорее всего, просто залежавшийся.

"Арбуз – продукт скоропортящийся, месяц хранения для него – потолок. Когда на базах он залеживается больше двух недель, на него могут снижать цену, чтобы хоть что-то выручить. Я знаю, что там есть сейчас арбузы и по 15 рублей на закупе, и по 40", – рассказывает продавец.

Такой товар можно понять по цвету корки – она желтеет. Но бывает и такое, что снаружи никаких опознавательных знаков нет, а внутри он рыхлый – "вода водой и есть его невозможно". Но самые опасные арбузы зачастую продают вдоль трасс, говорит Холисджон: фура пришла, документов на товар нет или он плохого качества, а владельцам груза его нужно срочно реализовать.

Ольга Рузанова заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Как выбрать хороший арбуз и в каких случаях его лучше не есть?

Все продавцы сходятся в одном: чем больше арбуз, тем он слаще. При ударе согнутым пальцем зрелый плод издает умеренно звонкий звук. Говорят, что мякоть должна быть красная, сладкая, семена – вызревшие, черного или коричневого цвета, но эти советы – мимо кассы, пробовать немытые арбузы (даже те, что протерли салфеткой) чревато для здоровья.

Есть еще один критерий спелости: при сжатии вдоль продольной оси у спелого арбуза будет слышен слабый хруст, а при ударе ладонью он вибрирует. Холисджон убежден, что так делать нельзя и никакие тесты над своим товаром покупателям устраивать не дает.

"Люди выбирают арбуз. Бах-бах по одному, тут же – по другому. По нему стучать или давить на него вообще нельзя. Когда на него давишь, арбуз внутри падает и может треснуть. Я клиентам так делать не позволяю, а выбираю для них сам. А дома покупателям советую тщательно его помыть и на 30 минут положить не в холодильник, а именно в холодную воду. Тогда он станет еще вкуснее", – рассказывает продавец.

О том, что арбуз нужно предварительно тщательно вымыть теплой водой и обязательно с мылом, говорит и заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Рузанова. Это необходимо, чтобы не допустить попадания с кожуры частичек почвы, пыли, микроорганизмов внутрь плода. Игнорирование таких простых, но очень важных правил чревато развитием кишечной инфекции.