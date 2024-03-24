Российские артисты отменяют выступления после теракта в "Крокусе"

Концерты отменили Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Егор Крид, Полина Гагарина и другие

24 марта 2024, 10:36, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/970501

Многие российские артисты после теракта в "Крокус Сити Холле" отменяют свои концерты. Об этом сообщает ТАСС.

От выступлений уже отказались Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Егор Крид, Полина Гагарина.

Егор Крид рассказал о переносе всех своих ближайших концертов в Telegram-канале, Сергей Жуков написал об отмене концерта в Саратове, Полина Гагарина – о переносе концерта в Пензе, Сергей Лазарев – в Кондопоге. Артисты также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.